Không chủ quan khi thấy khoảng lặng gió trong thời điểm tâm bão đổ bộ

Chiều 25/8, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia) cho biết, vào lúc 15h chiều ngày 25/8, tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 106,1 độ Kinh Đông.

"Theo dõi vệ tinh, radar và các trạm quan trắc tăng cường, chúng tôi nhận định tâm bão vẫn chưa hoàn toàn vào đất liền. Hiện mới có khoảng một phần ba nằm trên đất liền, còn lại hai phần ba vẫn ở trên biển", ông Hưởng nói.

Trong 1–3h tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực giáp ranh giữa Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh, với cường độ mạnh cấp 11–12, giật cấp 14–15. Sau đó, bão sẽ đi sang khu vực Trung và Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp và tan dần.

Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh thu dọn cây gãy đổ trong bão số 5 để đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.

Dự báo chiều và đêm nay, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 11–12, giật cấp 14. Các vùng lân cận như Bắc Nghệ An, Thanh Hóa và phía Bắc Quảng Trị cũng có gió mạnh cấp 8–9, riêng gần tâm bão có thể đạt cấp 10–12, giật 14–15. Sóng biển cao từ 5–7 mét.

Theo ông Hưởng, nguy cơ thiên tai lúc này rất lớn. Trước hết là gió bão mạnh, người dân khu vực Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh phải đặc biệt cảnh giác. Thứ hai là mưa lớn, dự báo từ chiều tối và đêm nay đến sáng mai (26/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 500mm. Điều này làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây và ngập úng ở vùng trũng thấp.

"Với khu vực ven biển, khi tâm bão đi vào sẽ có khoảng lặng gió tạm thời. Nhưng bà con không được chủ quan, vì sau đó gió đổi chiều, cường độ còn mạnh hơn lúc bão bắt đầu đổ bộ. Người dân từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, Thanh Hóa và phía Bắc Quảng Trị phải đặc biệt lưu ý hiện tượng đổi gió này", ông Hưởng lưu ý.

Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi trung du của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị là rất cao. Người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động di dời, không nên qua suối, khe núi khi mưa to, đồng thời đề phòng tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp.

Tác giả: TL

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân