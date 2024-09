Bão số 3 giật cấp 17 áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, người dân không nên ra đường

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 7-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) cách khoảng 180 km về phía Đông Nam; cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai

Có thể thấy sau khi đổ bộ và đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và giảm 2 cấp - từ siêu bão (cấp 16) xuống còn cấp 14, thì suốt 7 tiếng đồng hồ đã qua, bão số 3 không hề giảm cấp, giữ nguyên cấp 14, giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Móng Cái (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nói về diễn biến tiếp theo của cơn bão số 3. CLIP: VĂN DUẨN

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động lúc 5 giờ sáng nay 7-9 về dự báo diễn biến tiếp theo của cơn bão số 3, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong sáng nay gió mạnh sẽ mở rộng dần xuống phía nam của tỉnh Quảng Ninh sau đó đến các địa phương khác như: Hải Phòng, Thanh Hoá, Thái Bình, Nam Định...

"Lưu ý, sóng lớn ở vịnh Bắc Bộ sẽ duy trì đến trưa 7-9; các khu vực ven bờ sẽ có nước dâng từ 0,5 đến 2 m, trong đó khu vực Quảng Ninh có nước dâng cao nhất, dự báo khoảng 2 m và cao điểm là trong sáng và trưa nay" - ông Lâm nói.

Đối với gió mạnh trên đất liền, sau khi gây gió mạnh ở tỉnh Quảng Ninh, trong sáng và trưa nay, gió mạnh sẽ mở rộng sang các địa phương khác, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ sáng sớm 7-9 đến hết đêm 7-9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-330 mm.

Ngày và đêm 8-9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60 mm, có nơi trên 150 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 7-9 đến đêm 8-9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 7-9, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm; ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm đặc biệt lưu ý trong sáng và trưa nay 7-9, người dân không nên ra đường nếu không thật sự có việc cấp bách để tránh bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng khi bị cây đổ, nhà tốc mái...

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động