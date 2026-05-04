Đề xuất cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giảm 1 đơn vị

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và sẽ thay thế Nghị định 37/2025.

Giảm 1 đơn vị, đổi tên 1 đơn vị

Tờ trình nêu rõ cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trải qua quá trình tinh gọn năm 2025 nên đảm bảo hợp lý để bao quát toàn bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Đồng thời bảo đảm nguyên tắc một tổ chức thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Các đơn vị đều đang đảm bảo các tiêu chí thành lập đơn vị theo quy định.

Ngoài ra, các Cục của Bộ không đảm bảo các tiêu chí xác định Cục loại 1 và đảm bảo tiêu chí phân loại là Cục loại 2 theo quy định tại Nghị định 303/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Từ đó, Bộ đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 8 Vụ, 5 Cục và Văn phòng. Cụ thể 8 Vụ gồm Vụ Giáo dục mầm non, Vụ Giáo dục phổ thông, Vụ Giáo dục đại học, Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Vụ Học sinh, sinh viên, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

5 Cục gồm Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Cùng với đó là Văn phòng.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, theo tờ trình, báo Giáo Dục và Thời Đại là đơn vị tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2).

Báo hiện có số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 51 người, hợp đồng lao động là 70 người.

Với Tạp chí Giáo Dục là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3), số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ giao là 25 người.

Đánh giá tổng thể, tạp chí có số lượng viên chức nhỏ, phạm vi, vai trò không trọng yếu trong phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Ngoài ra, qua rà soát và tham khảo kinh nghiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ sau sắp xếp cấp Bộ đã sáp nhập 2 tạp chí trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển về trực thuộc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ.

Do đó cần thiết sắp xếp, tổ chức lại Tạp chí Giáo Dục về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để tiến hành sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Đối với Viện Khoa học giáo dục là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3), số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ giao là 415 người.

Để đảm bảo công tác hỗ trợ phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong tình hình mới, cần thiết đổi tên thành Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục.

Việc này để định hình lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, tập trung nghiên cứu hỗ trợ xây dựng chiến lược, chính sách giáo dục cho ngành.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về giáo dục sẽ được ưu tiên các cơ sở giáo dục đại học (đồng thời cũng là tổ chức khoa học và công nghệ) thực hiện.

Tên gọi mới tương đồng với các Viện của các Bộ khác như Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính; Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế...

Như vậy, Bộ giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và còn 16 đơn vị.

Bổ sung chức năng của Bộ

Dự thảo cũng bổ sung làm rõ chức năng của Bộ về quản lý hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phù hợp với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, bỏ chức năng về phát triển kỹ năng nghề vì đã chuyển chức năng, nhiệm vụ này về Bộ Nội vụ.

Về nhiệm vụ quyền hạn của Bộ cơ bản giữ nguyên như hiện hành nhưng có sự khái quát hóa theo các nhóm nhiệm vụ lớn, đảm bảo nguyên tắc không quy định lại các quy định đã có trong luật, nghị quyết và các văn bản khác.

Tờ trình nêu rõ năm 2008, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo có 27 đơn vị gồm 22 đơn vị cấp Vụ, 5 đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2017 có 26 đơn vị, gồm 21 đơn vị cấp Vụ, 5 đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2022 có 23 đơn vị, gồm 20 đơn vị cấp Vụ, 3 đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2025, cơ cấu tổ chức của Bộ có 17 đơn vị, gồm 14 đơn vị cấp Vụ, 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn