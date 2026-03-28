Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ để ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - thôi giữ chức vụ Thứ trưởng để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, hiệu lực từ ngày 27-3.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An.

Ông Phúc tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông trải qua nhiều cương vị công tác: nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP.HCM; Phó trưởng phòng nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP.HCM; Phó trưởng khoa kinh tế, Trưởng khoa kinh tế, Phó hiệu trưởng, rồi làm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Mở TP.HCM.

Ngày 22-9-2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo phân công nhiệm vụ gần nhất, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực giáo dục đại học; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Đồng thời giúp bộ trưởng chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học; chỉ đạo các công việc thường xuyên của Vụ Pháp chế; chỉ đạo một số công việc cụ thể của công tác khoa học, công nghệ; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc quản lý của bộ.

