Đề nghị truy tố vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân

Trước đó cuối tháng 7/2025, sau quá trình xét xử, HĐXX TAND Khu vực 16 (TP Hồ Chí Minh) đã quyết định trả hồ sơ, để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP Hồ Chí Minh đã làm việc với một số người có liên quan tới vụ án.

Đối với hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của Công ty Tân Tân, Cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra xử lý và tiếp tục làm rõ theo quy định. Đối với các kết luận giám định thuế, Cơ quan CSĐT đã có văn bản gửi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Chi cục Thuế Khu vực II) để giải thích kết luận giám định. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan Công an chưa nhận được phản hồi nên sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung theo quy định.

Trụ sở Công ty cổ phần Tân Tân.

Sau khi điều tra bổ sung, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân về tội “Trốn thuế” và “Không chấp hành bản án”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Tân Tân được thành lập năm 2007, do ông Trần Quốc Tân nắm 80% cổ phần, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) mỗi người 10%. Tất cả hoạt động do ông Tân quản lý, điều hành.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1963, ngụ TP Hồ Chí Minh) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty Tân Tân cung cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh, nhưng sau đó không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương (cũ).

Bản án của TAND tỉnh Bình Dương ban hành buộc Trần Quốc Tân cùng các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm nhưng các bị cáo không thực hiện.

Một số sản phẩm của đậu phộng Tân Tân.

Tiếp đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ) 2 lần ban hành quyết định yêu cầu thi hành và cưỡng chế thi hành án, nhưng các bị can vẫn không chấp hành. Do đó, Cơ quan Thi hành án kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố hình sự đối với các bị can Trần Quốc Tân và các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân về tội “Không chấp hành án”.

Về tội danh “Trốn thuế”, vào năm 2015, ông Trần Quốc Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông Tân làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ). Giá thuê là 100 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê từ năm 2015 đến năm 2030.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp. Vào khoảng thời gian kể trên, Công ty Tân Tân đã trốn đóng thuế với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, đồng thời Công ty Tân Tân bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công trong năm 2024 có xuất hóa, có kê khai thuế GTGT nhưng không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp dẫn đến số trốn thuế là hơn 1,5 tỷ đồng, tổng số tiền trốn thuế là hơn 3 tỷ đồng.

Bị can Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng với vai trò là thành viên HĐQT Công ty Tân Tân có trách nhiệm với công ty nhưng để cho Trần Quốc Tân đại diện điều hành từ đó dẫn đến vi phạm. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (cũ) đã thông báo về việc buộc thi hành án bản án, Trần Quốc Tuấn, Châu Ngọc Phụng cùng có đủ điều kiện, khả năng thực hiện bản án với vai trò là thành viên HĐQT nhưng Tuấn và Phụng cố tình không thực hiện.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân