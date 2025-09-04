Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên liên quan Công ty Chị Em Rọt

Ngày 30/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án "Lừa dối khách hàng", đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

5 bị can gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu.

Trước đó, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố các bị can về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Phong, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life, được xác định là người tổ chức sản xuất kẹo rau củ. Các bị can còn lại đóng vai trò chịu trách nhiệm chính về mặt hàng bán ra, nhưng lại không quan tâm đến hàng hóa và chất lượng sản phẩm, chỉ quan tâm đến việc quảng bá với mục đích thu hút người mua.

"Đáng lẽ, nguyên vật liệu là bột rau được thu mua từ các nông trại của các nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thì Phong lại chỉ đạo nhân viên mua sẵn bột rau có các hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (từ 0,61 đến 0,75%) trong khi công bố là 28%", Đại tá Trần Quốc Cường (Trưởng phòng Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng CSĐT điều tra Bộ Công an) thông tin trong chương trình "Việt Nam hôm nay" phát sóng trên kênh VTV1 tối 6/4

"Các đối tượng quảng bá, giới thiệu sai việc rau được mua từ các nông trại theo tiêu chuẩn VietGAP", ông Cường nói, cho biết thêm riêng Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs) đã có buổi livestream cho rằng "1 viên kẹo tương ứng với một đĩa rau".

Tại cơ quan công an, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục nhận thức hành vi vi phạm pháp luật và gửi lời xin lỗi khán giả.

"Tôi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, muốn gửi lời xin lỗi tới những người tin tưởng mình mua sản phẩm", Quang Linh Vlogs nói.

Từ 12/12/2024 đến 14/3/2025, nhóm đã bán trên 135.000 sản phẩm cho hơn 30.000 khách hàng, thu trên 17 tỷ đồng

Tác giả: Xuân Ân

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn