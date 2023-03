Đề nghị truy tố cán bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Giang lái xe tông chết 3 người

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án, chuyển VKSND TP Bắc Giang đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Bị can Nguyễn Đức Thịnh là người điều khiển xe Audi gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người, xảy ra tại ngã tư đường Hùng Vương - đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang ngày 2/6/2022.

Theo đó, vào đêm 2/6/2022, Thịnh điều khiển ô tô Audi BKS 98A- 499.44. Tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang), chiếc Audi tông rất mạnh trúng một xe máy do anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1974) điều khiển, chở theo vợ và con gái. Cú đâm khiến cả gia đình 3 người của anh H. tử vong.

Chiếc xe Audi do Nguyễn Đức Thịnh gây tai nạn. Ảnh: CA tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Đức Thịnh thời điểm gây tai nạn là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang, người lái xe ô tô gây tai nạn, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở.

Tác giả: Vũ Phương

Nguồn tin: baovephapluat.vn