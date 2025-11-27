Đề nghị "loại bỏ vĩnh viễn" người phụ nữ đầu độc 4 người thân trong gia đình ở Đồng Nai

Ngày 27-11, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Bích tại phiên tòa

Tại phiên tòa, bị cáo Bích thừa nhận toàn bộ hành vi đầu độc 4 người thân và sự hối hận, cầu mong người thân tha thứ. Trả lời tại tòa, Bích khá bình thản và kể lại quá trình gây tội ác một cách lạnh lùng. Bích đổ lỗi cho mâu thuẫn với các người thân, về tâm lý bản thân bất ổn và không biết tại sao lại làm vậy.

Chỉ khi nhắc tới con gái, Bích mới rơm rớm nước mắt và khóc. Người thân bị cáo Bích đề nghị tòa án xử đúng người, đúng tội. Họ không biết vì sao Bích lại độc ác đến vậy.

Trước những hành vi độc ác của bị cáo Bích, Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị TAND tỉnh tuyên tử hình.

Khi nói lời sau cùng, Bị cáo Bích đã cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân và khóc nức nở, cầu mong xin được gặp con gái.

Clip phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích

Bị cáo Bích cúi đầu xin lỗi các gia đình nạn nhân

Bị cáo khóc nức nở tại tòa và hối hận về những hành vi của mình

Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai nêu quan điểm

Luật sư bào chữa cho bị cáo Bích

Theo cáo trạng, bắt nguồn từ việc nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Để thực hiện ý định, Bích lên mạng tìm mua chất độc Xyanua rồi về cất giấu trong nhà. Thời gian này, Bích và chồng (anh T.), cùng gia đình chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn.

Không tìm được tiếng nói chung, Bích đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc Xyanua.

Vào đầu tháng 1-2023, Bích đầu độc chồng và nạn nhân tử vong 10 tháng sau đó. Phía gia đình nghĩ anh T. chết vì bệnh nên không nghi ngờ.

Sau đó, Bích tiếp tục mâu thuẫn với em gái ruột vì vấn đề tiền bạc vào cuối năm 2023. Đầu tháng 1-2024, Bích đầu độc cho cháu D. (7 tuổi, là con của em gái) tử vong.

Thấy vợ chồng anh trai ruột hay để ý chuyện đời tư của mình, Bích đã đầu độc cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột Bích) vào cuối tháng 5-2024 và sau đó cháu bé đã tử vong.

1 tháng sau đó, Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, con của anh trai Bích) khiến cháu T. bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình điều trị cấp cứu, bác sĩ thấy dạ dày cháu T. có chất độc Xyanua nên thông báo với gia đình. Cha mẹ cháu T. đã trình báo công an, Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động