Đau xót hình ảnh bé trai 3 tuổi mất cả đôi chân sau biến cố kinh hoàng

Tai nạn kinh hoàng đã cướp mất đôi chân khi vừa mới 2 tuổi.

Có những nỗi đau mà người lớn mang nặng suốt đời, nhưng đứa trẻ gánh chịu lại chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là trường hợp của cậu bé Nguyễn Thành Nhân (SN 2023, ở thôn Việt Yên, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong căn nhà của ông bà nội để lại cho bố mẹ của Thành Nhân (anh Nguyễn Thành Trung và chị Hồ Thị Yên) tá túc, bé Thành Nhân khóc thét vật vã trong từng cơn đau mỗi khi trái gió trở trời.

Thành Nhân - cái tên mà vợ chồng anh Trung đặt cho con với mong mỏi mai sau lớn khôn thành người với một tương lai rạng rỡ. Ấy vậy mà hành trình ước mơ đó vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được, ở cái tuổi bi bô tập nói, cháu đã phải chịu quá nhiều đau thương với một thân hình không còn nguyên vẹn. Tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi đôi chân khi vừa hơn 2 tuổi.

Vết thương ra da non ngứa ngáy nên cháu gãi lở loét cả 1 vùng.

Cuối tháng 3/2025, tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), trong lúc vui chơi ở nhà người thân, cháu Nguyễn Thành Nhân không may bị xe tải tông trúng. Tai nạn khiến một chân của cháu bị đứt lìa tại chỗ, chân còn lại đa chấn thương nặng.

Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng do nhiễm khuẩn dẫn đến tắc mạch và hoại tử, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân còn lại để giữ tính mạng. Sau đó, Nhân được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Trải qua nhiều ca phẫu thuật và những tháng ngày kiên cường chống chọi, cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng phải mang thương tật vĩnh viễn tới 91%, mất đi cả hai chân. Những cơn đau hành hạ khiến cháu nhiều đêm giật mình khóc thét, vết thương chưa lành thường xuyên lở loét.

Theo phác đồ, gia đình phải đưa cháu ra Hà Nội điều trị định kỳ với chi phí lớn. Hơn hai tháng qua, cả nhà rơi vào cảnh kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế. Tài sản đã cạn, mảnh đất duy nhất cũng phải thế chấp để cứu con. Anh Trung (bố của Thành Nhân) làm nghề chở gas thuê, thu nhập bấp bênh; chị Hồ Thị Yên (mẹ Thành Nhân) quanh năm làm ruộng, phải vay mượn khắp nơi lo thuốc men.

Ngoài Nhân, gia đình còn nuôi hai con nhỏ đang đi học và mẹ già hơn 70 tuổi thường xuyên đau ốm. Trong nước mắt, người mẹ chỉ mong có một phép màu từ cộng đồng, để sau này con có thể lắp chân giả, tiếp tục bước đi trên hành trình đời mình, dù không còn lành lặn như bao đứa trẻ khác.

Nhìn khuôn mặt kháu khỉnh, hồn nhiên của Thành Nhân khiến ai cũng phải nhói lòng.

Mới chỉ 3 tuổi, bé đã phải đối diện với mất mát quá lớn. Thế nhưng, trong ánh mắt ấy vẫn còn sự hồn nhiên, vẫn lanh lợi như chưa từng biết đến những nghiệt ngã của cuộc đời… Càng nhìn lại càng đau lòng.

Ông Nguyễn Bá Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), chia sẻ, hoàn cảnh của cháu Thành Nhân thực sự rất đáng thương. Những chi phí điều trị tốn kém đã khiến gia đình anh Trung rơi vào cảnh kiệt quệ.

"Điều mong mỏi nhất của gia đình cũng như địa phương là mong các tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình anh Trung có thêm kinh phí chạy chữa cho cháu Nhân. Gia đình đang cố gắng tích góp để tới ngày khi cháu cứng cáp hơn sẽ lắp cho cháu đôi chân giả để cháu vơi bớt nỗi bất hạnh của thơ dữ dội", ông Hà gửi gắm.

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Thành Nhân xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT65

Tác giả: Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn