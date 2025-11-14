Đấu thầu rộng rãi quốc tế dự án điện khí 2 tỷ USD ở Nghệ An

Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An ngày 7/11/2025 đã có tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Dự án nhằm sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), truyền tải điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối, góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các doanh nghiệp.

Đáp ứng các tiêu chí về môi trường, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An.

Dự án được triển khai trên diện tích đất và mặt biển là 67,28 ha tại phường Tân Mai, với công suất 1.500MW, kho chứa LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000m3 và hệ thống tái hóa LNG, bến cảng chuyên dùng nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Dự án có tổng mức đầu tư 55.490 tỷ đồng ( tương đương 2,11 tỷ USD), với thời gian hoạt động 50 năm.

Dự kiến dự án sẽ vận hành thương mại tổ máy 1 vào năm 2029, hoàn thành toàn bộ dự án năm 2030.

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Đoàn ĐBND tỉnh Nghệ An

Cần xem xét lại đề xuất tích hợp hai dự án của Tập đoàn SK

Theo Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2024, Sở Tài chính tỉnh này đã tiếp nhận 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài tham gia.

Gồm, Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK E&S CO.,LTD.; Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Công ty POSCO International (Hàn Quốc) và CTCP đầu tư xây dựng Trung Nam; Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản); Liên danh CTCP Đầu tư năng lượng Bamboo Việt Thành và Gulf Petroleum Limited (Qatar).

Cho đến nay, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An chưa nhận được bất kỳ đề xuất rút hồ sơ đã nộp của 5 nhà đầu tư nói trên. Vì vậy, dự án trên thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu khi có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm.

Trong số các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập thì Tập đoàn SK (Hàn Quốc) với thành viên là SK E&S CO.,LTD vai trò thành viên liên danh của Nhà đầu tư nộp hồ sơ trước đó đã đề xuất tích hợp 2 nhà máy nhiệt điện LNG tại Quỳnh Lập (Nghệ An) và tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), để sử dụng chung kho chứa LNG, bến cảng chuyên dùng; và sân phân phối điện để giải tỏa công suất cho 2 nhà máy.

Phía doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (theo quy định của pháp luật về đấu thầu).

Với đề xuất này của Tập đoàn SK, Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã có các văn bản chỉ đạo, tổ chức các buổi làm việc với 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Tuy nhiên, việc tích hợp 2 nhà máy nhiệt điện cần thiết phải điều chỉnh một số quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ (như Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia, Quy hoạch tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa) kéo dài thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo đó, Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An đã kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án. Đồng thời, cho phép áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (quốc tế) để tìm nhà đầu tư thực hiện dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn