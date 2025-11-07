Đâu là 'mỏ vàng' của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33?

Những bộ môn tranh huy chương Vàng

SEA Games 33 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới, tại 3 điểm điểm gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla (Thái Lan). So với đại hội diễn ra 2 năm trước ở Campuchia, nước chủ nhà Thái Lan có nhiều thay đổi xoay quanh 53 môn và phân môn tranh tài. Thêm vào đó, đoàn Thể thao thuộc đất nước chùa vàng cũng đặt quyết tâm đứng nhất toàn đoàn. Đó cũng là lý do mà Việt Nam lựa chọn chỉ tiêu vừa sức. Đó là đứng top 3 thay vì bảo vệ vị thế số 1 như từng có được ở 2 kỳ SEA Games lần nhất.

Xuyên suốt hơn 1 năm qua, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng Liên đoàn các bộ môn đã phân tích, đánh giá để định lượng huy chương Vàng (HCV) có thể giành được tại SEA Games 33. Con số nhắm đến là 80-100 HCV. Trong đó, nhóm “mỏ vàng” chủ lực của Đoàn Việt Nam gồm: Điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, vật, taekwondo, karate, cử tạ, đấu kiếm, canoeing, thể dục dụng cụ, boxing, judo, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền trong nhà, bóng ném, bi sắt, bóng rổ 3x3, golf, cầu mây, xe đạp và cờ vua. Đây đều là những môn thế mạnh, từng đóng góp phần lớn số HCV cho đoàn Việt Nam trong các kỳ SEA Games trước.

Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng Liên đoàn các bộ môn đã phân tích, đánh giá để định lượng huy chương Vàng có thể giành được ở SEA Games 33 - Ảnh: Đức Cường

Ngoài ra, các môn thể thao điện tử (e-sports), billiards, võ thuật tổng hợp (MMA) và trượt băng nghệ thuật cũng được lên kế hoạch tham dự, với hy vọng tạo được bất ngờ ở SEA Games 33. Phần lớn các bộ môn này được xã hội hóa kinh phí, thể hiện nỗ lực mở rộng đầu tư và sự đồng hành của doanh nghiệp trong công tác phát triển thể thao Việt Nam trong vòng nửa thập kỷ.

“Đóng cửa” tu luyện thành tài

Khi SEA Games 33 chỉ còn 1 tháng nữa là khởi tranh, Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam yêu cầu các bộ môn phải nắm bắt sát sao tình hình tập luyện của VĐV, có báo cáo thường xuyên về công tác tập huấn quốc tế của các đội nhằm đảm bảo chuyên môn tốt nhất.

"SEA Games là sự kiện thể thao lớn của khu vực, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị thế và hình ảnh của thể thao VN. Vì thế các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các thành viên đoàn được lựa chọn kỹ lưỡng", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, kể từ đầu tháng 11, các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ đã thực hiện quy định "cấm trại". Theo đó VĐV, HLV phải ăn ở tập luyện nghỉ ngơi tại trung tâm chứ không được ra ngoài. Việc này từng được thực hiện trước mỗi kỳ SEA Games, ASIAD, Olympic nhằm giúp VĐV, HLV có sự tập trung cao độ để hoàn thiện chuyên môn, giữ vững tinh thần.

Mục tiêu của Đoàn Việt Nam là đứng thứ 3 toàn đoàn - Ảnh: Đức Cường

Một số đội tuyển thực hiện việc tập huấn nước ngoài trước thềm SEA Games. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân từ 10/11 trước khi sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu Panda Cup. Trước các đối thủ như Uzbekistan, Trung Quốc và Hàn Quốc, lứa cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam sẽ tích luỹ nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, qua đó thêm tự tin trong hành trình giành HCV đại hội. Tương tự, ĐT nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng hội quân sớm tại Hà Nội trong 2 tuần vừa qua để rèn luyện.

Ở một diễn biến khác, đội tuyển cử tạ Việt Nam với 11 tuyển thủ chọn Trung Quốc làm địa điểm tập huấn từ ngày 19/10 – 8/12. Trong khi đó, 10 tuyển thủ điền kinh VN cũng đang trong quá trình tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) cho đến ngày 15/11. Một số đội tuyển như taekwondo (đội nữ), judo, bắn súng chọn Hàn Quốc làm nơi tập huấn cho SEA Games 33. Các đội tuyển quyền anh, kick-boxing thậm chí đã sang Thái Lan để từng bước quen với môi trường thi đấu.

