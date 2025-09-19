Dấu hiệu âm thầm cho thấy gan đang gặp vấn đề

Mệt mỏi kéo dài có thể là biểu hiện cho thấy gan đang gặp vấn đề. Ảnh: Freepik.

Cảm giác mệt mỏi thường được cho là hậu quả của thiếu ngủ hay làm việc quá sức. Thế nhưng, nếu tình trạng này kéo dài dù đã nghỉ ngơi hợp lý, đó có thể là tín hiệu bất thường từ gan - cơ quan vừa lọc bỏ độc chất, vừa cung cấp năng lượng cho cơ thể. Theo Liver Foundation Australia, khi gan suy yếu, bạn không chỉ thấy kiệt sức về thể chất mà còn dễ rơi vào trạng thái tinh thần uể oải, ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sống hàng ngày.

Khi gan yếu, cơ thể hụt hơi

Gan từ lâu được ví như “nhà máy năng lượng” của cơ thể. Không chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ độc chất, gan còn tham gia vào hầu hết quá trình trao đổi chất, sản xuất protein, dự trữ vitamin và khoáng chất, đồng thời điều hòa năng lượng cho từng hoạt động sống. Khi cơ quan này suy yếu, độc tố dễ dàng tích tụ trong máu, trong khi các hợp chất thiết yếu lại thiếu hụt, khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng triền miên.

Tình trạng này thường nặng lên nếu có viêm trong cơ thể, tác dụng phụ của thuốc, hoặc các bệnh mạn tính như tiểu đường, béo phì, hoặc rối loạn giấc ngủ. Ngủ không ngon, do ngứa, đau hoặc cảm giác khó chịu, có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn, hình thành vòng xoáy mệt mỏi dai dẳng.

Cách để tìm lại năng lượng

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc giữ cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng và duy trì thói quen vận động là những cách hiệu quả để giảm cảm giác mệt mỏi. Ngay cả khi cơ thể rệu rã, chỉ cần cố gắng đi bộ một quãng ngắn, tập vài động tác căng duỗi hay vận động nhẹ nhàng cũng đủ giúp cơ thể lấy lại phần nào năng lượng.

Bên cạnh đó, bạn nên chú ý đến giấc ngủ, hạn chế rượu bia và cà phê, đồng thời tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng yoga, thiền hoặc các phương pháp thư giãn phù hợp. Với một số người, liệu pháp tâm lý cũng mang lại kết quả tích cực trong việc thoát khỏi tình trạng kiệt sức kéo dài.

Dù mệt mỏi là tình trạng dễ gặp ở bất cứ ai, tuy nhiên, bạn không nên xem nhẹ triệu chứng này. Trao đổi với bác sĩ sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, tìm ra cách chăm sóc phù hợp cho lá gan cũng như duy trì chất lượng cuộc sống.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn