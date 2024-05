Đấu giá trúng biển số 19A-667.89 giá 810 triệu đồng, chủ nhân Porsche 911 Dakar đầu tiên tại Việt Nam chia sẻ: 'Với tôi 19A đẹp hơn tất cả đầu số 51'

Doanh nhân Hải Phòng đấu giá biển số 810 triệu đồng

Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Hoàng Anh - chủ nhân của chiếc Porsche 911 Dakar chính hãng đầu tiên tại Việt Nam vừa chia sẻ hình ảnh mình trúng đấu giá biển số sảnh tiến 667.89. Sau khi liên hệ trực tiếp, doanh nhân Hải Phòng cho biết dãy số đầy đủ của tấm biển là 19A - 667.89.

Đây là biển số đuôi 667.89 đầu tiên của năm 2024.

Anh Hoàng Anh cho biết: "Với mình đầu số 19A đẹp hơn tất cả đầu số 51". Lý giải cho câu nói trên, doanh nhân đến từ Hải Phòng cho biết 19A là viết tắt cho "19 April" tức ngày 19/4 - sinh nhật của chủ nhân chiếc 911 Dakar.

Doanh nhân Hải Phòng đã đấu giá thành công tấm biển với số tiền 810 triệu đồng. Được biết, đây là mức giá cao thứ 2 đối với một tấm biển sở hữu dãy số tiến 667.89. Theo đó, biển số 30K-667.89 từng đấu giá thành công với số tiền 1,250 tỷ đồng vào ngày 19/12/2023.

Chọn xe nào để gắn biển số trị giá 810 triệu đồng

Khi có người hỏi sẽ gắn biển số mới vào xe nào, doanh nhân Hải Phòng để lại câu trả lời "Chưa biết gắn chiếc nào. Có thể gắn tạm VF 3". Bình luận này khiến nhiều người tin rằng anh Hoàng Anh đã đặt cọc mẫu SUV mini mới của nhà VinFast.

Tuy nhiên khi liên hệ trực tiếp, chủ nhân chiếc 911 Dakar xác nhận bản thân chưa đặt cọc VinFast VF 3 và cũng không có ý định gắn tấm biển số đắt tiền vào chiếc xe đó.

Tiêu chuẩn chọn xe của anh Nguyễn Hoàng Anh tương đối ấn tượng.

Hiện tại, anh Hoàng Anh vẫn chưa biết sẽ gắn tấm biển 19A - 667.89 cho mẫu xe nào. "Đây là một tấm biển đẹp, giá cao nên phải dành cho 1 chiếc xe đặc biệt một chút. Hơn nữa, quan điểm của mình là mua xe thì phải đi nên chiếc mới này phải thật sự cân nhắc", chủ nhân chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên tại Việt Nam cho hay.

Doanh nhân Hải Phòng sắp mang Porsche 911 Dakar 'phượt' Trung Quốc lần 2

Trước khi đấu giá thành công biển số 19A - 667.89, anh Hoàng Anh lại khiến cộng đồng mê xe Việt Nam bất ngờ trước thông tin mình sắp mang chiếc Porsche 911 Dakar đi "phượt" Trung Quốc lần thứ 2.

Hành trình phượt Trung Quốc lần 2 ngắn bằng 1/3 lần trước.

Theo đó, hành trình sắp tới của anh sẽ chỉ bằng 1/3 quãng đường chinh phục sa mạc Gobi, Trung Quốc trước đó. Tuy nhiên, các cung đường và cảnh đẹp hứa hẹn sẽ không hề kém cạnh so với hành trình trước. Tổng quãng đường đi dự kiến dài khoảng 10.407 km và sẽ chủ yếu khám phá hai địa điểm chính là Kailash và Pagong, của Trung Quốc.

Porsche 911 Dakar đi qua cửa khẩu.

Sau khi kết thúc chuyến "phượt" lần thứ 2 này, đồng hồ công tơ mét của chiếc xe Porsche 911 Dakar sẽ cán mốc 50.000 km, dù mua xe chưa đầy 1 năm.

Chiếc Porsche của đại gia Hải Phòng về Việt Nam từ hồi tháng 8/2023. Đây là chiếc xe 911 Dakar chính hãng đầu tiên tại Việt Nam và là 1 trong 2.500 chiếc xe được sản xuất trên toàn cầu. Về nước được gần hai năm nhưng chiếc 911 Dakar này đã đồng hành cùng chủ sở hữu băng qua nhiều hành trình lớn, như chinh phục sa mạc Gobi, Trung Quốc và phượt xuyên lục địa Á-Âu trong năm 2024.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn