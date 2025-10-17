Hy hữu một thửa đất bán đấu giá 2 lần tại Nghệ An

Thửa đất đã được bán đấu giá từ năm 2011 và người trúng đấu giá đã được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tuy nhiên, thửa đất này lại được chính quyền địa phương đưa ra bán đấu giá vào năm 2012, sau đó trải qua 3 lần chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để lại hậu quả tranh chấp kéo dài tới nay.

UBND phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) đề xuất cho phép giao 1 lô đất thuộc khu quy hoạch trên địa bàn phường Vinh Hưng để cấp đổi cho công dân. Minh họa: Phú An

Ông Thái Quang Nhật ở thôn Bến Hiến, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (cũ), nay là xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi cho gia đình ông đối với thửa đất số 429, tờ bản đồ số 10 tại khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Yên Xá, xóm Yên Khang, xã Hưng Đông, TP. Vinh (cũ), nay là phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An).

Thửa đất này đã được UBND TP. Vinh cấp GCNQSDĐ, nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2012. Tuy nhiên, thửa đất này lại trùng với thửa đất trước đó UBND TP. Vinh đã cấp GCNQSDĐ cho bà Hoàng Thị Thu Hằng theo hình thức trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2011.

Theo báo cáo của UBND phường Vinh Hưng, thửa đất số 429, tờ bản đồ số 10, diện tích 156,7 m² thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Yên Khang, Yên Xá (xã Hưng Đông) do Hội đồng Đấu giá TP. Vinh tổ chức đấu giá vào ngày 21/6/2011. Bà Hoàng Thị Thu Hằng trúng đấu giá quyền sử dụng thửa đất này theo Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 5/7/2011 của UBND TP. Vinh với số tiền trúng đấu giá là 1.200.050.000 đồng. Sau khi bà Hằng hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì được UBND TP. Vinh giao đất, cấp GCNQSDĐ mã số BE 590361 ngày 4/10/2011. Từ khi được giao đất, cấp GCNQSDĐ, gia đình bà Hằng chưa xây dựng nhà ở và chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 27/4/2012, UBND TP. Vinh tổ chức đấu giá 5 thửa đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Yên Khang, xóm Yên Xá và ông Nguyễn Chí Thông đấu giá thành công thửa đất số 429, tờ bản đồ số 10 với số tiền là 722.470.000 đồng, được UBND TP. Vinh phê duyệt kết quả trúng đấu giá và giao đất, cấp GCNQSDĐ.

Ngày 22/6/2012, ông Thông chuyển nhượng thửa đất số 429 cho ông Nguyễn Xuân Lý. Ngày 25/4/2017, ông Nguyễn Xuân Lý chuyển nhượng lại cho ông Thái Quang Nhật và được UBND TP. Vinh cấp GCNQSDĐ. Đến năm 2022, vợ chồng ông Thái Quang Nhật tặng thửa đất cho con gái là Thái Thị Hải Yến và được cấp GCNQSDĐ vào ngày 26/7/2022.

Theo xác định của cơ quan chức năng, đến thời điểm năm 2012, thửa đất số 429 thuộc quyền sử dụng, quản lý của bà Hoàng Thị Thu Hằng (người trúng đấu giá quyền sử dụng đất lần 1 vào năm 2011) nên việc đưa thửa đất này vào quỹ đất đấu giá, công nhận kết quả trúng đấu giá cũng như giao đất, cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Chí Thông và sau này chuyển nhượng, tặng/cho qua 3 lần cho các hộ ông Nguyễn Xuân Lý, Thái Quang Nhật và chủ sử dụng đất hiện nay là bà Thái Thị Hải Yến là không đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10/2025 do ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, trên quan điểm bảo vệ quyền lợi của công dân do sai sót của cơ quan nhà nước, UBND phường Vinh Hưng đề xuất cho phép giao 1 lô đất thuộc khu quy hoạch trên địa bàn phường Vinh Hưng để cấp đổi cho bà Thái Thị Hải Yến. Tuy nhiên, cần phải tổ chức họp kiểm điểm để xác định trách nhiệm thực thi công vụ của tập thể, cá nhân có liên quan dẫn đến gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức; phường Vinh Hưng nghiên cứu để đảm bảo quyền lợi cho công dân, đồng thời không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Hồng Vinh nêu quan điểm, vụ việc xảy ra là do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước. Công dân có thể khởi kiện ra tòa án. Cơ quan nhà nước dựa vào phán quyết của Tòa án để làm cơ sở giải quyết. Nếu đi theo cách thức này thì vụ việc sẽ được giải quyết chặt chẽ, nhưng thời gian giải quyết sẽ kéo dài hơn. Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu việc xử lý kiến nghị nên theo hướng đơn giản thủ tục để người dân sớm được thụ hưởng quyền lợi chính đáng của mình.

Theo đó, UBND phường Vinh Hưng cần phải có văn bản kết luận về việc này. Chủ tịch UBND Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục để thực hiện đúng theo quy định pháp luật trên quan điểm thỏa thuận giữa người dân và chính quyền trong khuôn khổ pháp luật. Các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành phương án để xem xét trách nhiệm thực thi công vụ của cá nhân, tập thể có liên quan khi để xảy ra sai sót gây hệ lụy. Thời hạn đến 30/11/2025 phải báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân.

