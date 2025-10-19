Đất nông thôn Nghệ An lập kỷ lục đấu giá gần 4,5 tỷ đồng

Ngày 17/10, xã Tam Đồng (Nghệ An) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 52 lô đất tại khu quy hoạch Trộ Vừ với tổng giá khởi điểm hơn 63,6 tỷ đồng. Các lô có diện tích từ 160m² đến 263m², mức giá khởi điểm từ 4 đến 10 triệu đồng/m², tùy theo vị trí.

Lô đất có giá khởi điểm thấp nhất được xác định là 840 triệu đồng, diện tích 168m², với mức giá sau bước giá tối thiểu người tham gia phải trả là 882 triệu đồng. Trong khi đó, lô đất có giá khởi điểm cao nhất đạt 1,96 tỷ đồng, diện tích 196m², và giá tối thiểu sau bước giá là 2,058 tỷ đồng.

Kết thúc phiên đấu giá, 50/52 lô đất đã có chủ, đạt tổng giá trị hơn 106 tỷ đồng, cao hơn gần 40 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Đáng chú ý, một lô đất có giá khởi điểm 1,8 tỷ đồng được người mua trả tới 4,49 tỷ đồng, lập kỷ lục về giá đất nông thôn trong khu vực.

Khu quy hoạch Trộ Vừ thuộc xã Tam Đồng (Nghệ An)

Ông Tưởng Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Đồng cho biết, địa phương có 348 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, cho thấy nhu cầu mua đất tại khu vực này rất lớn. Lô đất lập kỷ lục về giá được cho là có vị trí trung tâm, gần chợ và tuyến đường chính, nên được trả giá cao hơn nhiều so với khởi điểm.

“Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức phiếu kín, người trúng là người trả giá cao nhất. Người mua lô đất 4,49 tỷ đồng là người quê ở Tam Đồng, hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài", ông Phú chia sẻ.

Ông Phú cho rằng mức giá cao phản ánh tâm lý của người mua muốn sở hữu vị trí đẹp, thuận lợi cho việc kinh doanh lâu dài. Ông cũng khẳng định khả năng bỏ cọc là không có, bởi người mua đã chuẩn bị kỹ về tài chính.

Theo ghi nhận, mức giá 4,49 tỷ đồng cho một lô đất nông thôn khiến nhiều người sửng sốt. Một số ý kiến cho rằng đây là tín hiệu cho thấy thị trường đất vùng ven đang “nóng lên”, đặc biệt tại các xã có quy hoạch hạ tầng và vị trí thuận lợi.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn