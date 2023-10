Đấu giá biển số xe bớt nóng, nhiều biển số “nằm sàn”

Hạ nhiệt

Bộ Công an đang tiến hành thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Việc này được cho rằng sẽ tránh được tiêu cực cũng như đem lại nguồn ngân sách lớn.

Ngày 15/9, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đã đấu giá thành công 11 biển số "siêu đẹp" của 10 tỉnh, thành phố. Theo đó, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,34 tỷ đồng cho biển số 51K-888.88 (TP Hồ Chí Minh); giá trúng đấu giá thấp nhất 650 triệu đồng cho biển 15K-188.88 (TP Hải Phòng). Tổng số tiền trúng đấu giá trong ngày này lên đến 82,325 tỷ đồng.

Biển số trúng đấu giá hơn 32 tỷ đồng trong phiên đấu giá đầu tiên.

Thế nhưng, tại các phiên đấu giá tiếp theo, số tiền trúng đấu giá giảm mạnh so với phiên đầu tiên. Thậm chí, có những biển số không ai đấu giá, có thể thấy mức tiền thu cũng giảm mạnh.

Sau phiên đấu giá đầu tiên với nhiều bất ngờ, các phiên đấu giá tiếp theo có dấu hiệu sụt giảm nhanh cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không còn có giá cao ngất ngưởng như phiên đấu giá đầu tiên, nhiều biển số tứ quý đã có mức giá rẻ hơn rất nhiều so với trước đó. Nhiều người cho rằng, các phiên đấu giá biển số ô tô đang dần hạ nhiệt và càng về sau có thể mức giá sẽ càng rẻ hơn.

Không ít biển đẹp như hai biển số 66A-233.33 (Đồng Tháp) và 14A-822.88 (Quảng Ninh) với mức tiền trúng đấu giá 45 triệu đồng mỗi biển, chỉ chênh một bước giá so với giá khởi điểm 40 triệu đồng. Các biển "tam hoa, tứ quý, lộc phát" cũng mức trúng đấu giá từ 100 đến 200 triệu đồng. Biển số "ngũ quý" được nhận định là rất đẹp như 38A-555.55 (Hà Tĩnh) cũng chỉ có mức trả cao nhất 1,1 tỷ đồng.

Các phiên đấu giá gần đây, tình trạng biển số được đưa lên sàn nhưng không có người trả giá diễn ra khá thường xuyên. Đơn cử, tại phiên đấu giá mới đây nhất, ngày 30/9, biển số 51k-945.45 không có người tham gia đấu giá.

Về giá trị thực?

Không ít người cho rằng, biển đẹp chỉ xuất hiện trong những phiên đấu giá đầu tiên, càng về sau “kho” biển đẹp cũng sẽ ít đi, số lượng biển không đẹp cũng sẽ tăng thêm. Trong các phiên đấu giá sau cùng, việc giá đấu chỉ bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm 1 đến 2 bước giá sẽ không còn là chuyện hiếm, và cũng chẳng phải chuyện sẽ gây bất ngờ.

Anh Nguyễn Văn Nam, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, một người sở hữu nhiều biển số xe đẹp cho rằng, nguyên nhân giá đấu tại các phiên sau không “mạnh” bằng phiên đầu do là lần đầu tiên mức giá bị đẩy lên có phần quá cao so với giá trị thực. Những phiên sau, rút kinh nghiệm, người mua đã giảm xuống. Hiện tại, người đấu giá đang trả ở "một mức an toàn" để thăm dò và chờ cơ hội. Đặc biệt, nguyên nhân chính khiến tiền đấu giá sụt giảm do những biển ở các phiên sau "không quá đặc sắc", chỉ ở mức trung bình và vừa đẹp.

“Biển số được đấu giá ở các phiên sau không đẹp như phiên đầu. Có "tam hoa, tứ quý" (ba hoặc bốn số cuối trùng nhau) chứ không nhiều "ngũ quý" như phiên diễn ra ngày 15/9. Biển "ngũ quý" ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ có giá cao nhất và nếu tiếp tục có thì phiên đấu giá dự kiến cũng sẽ sôi động bởi tại hai thành phố này tập trung nhiều người chơi hơn các tỉnh thành khác. Còn nếu không có các biển số này, giá thấp hơn cũng là điều bình thường” - anh Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Nhu cầu mua biển đẹp hiện số lượng ít hơn so với kho biển. Hơn nữa, biển đẹp sau khi định giá sẽ được định danh, nên càng về sau càng rẻ. Thời gian đầu có thể mọi người hào hứng nên giá sẽ bị đẩy cao.

Theo chuyên gia xã hội học, thạc sĩ Nguyễn Văn Dương, việc giá trúng biển số ở các phiên tiếp theo có dấu hiệu giảm có lẽ đã quay trở về giá trị thực. Việc bỏ hàng chục tỷ đồng trong phiên đầu tiên để mua biển số ngũ quý có thể chỉ để thu hút sự chú ý nên mới có giá cao như vậy, còn phải chờ họ có thực sự trả tiền không hay chấp nhận bỏ cọc.

Thống kê đến ngày 25/9, đã có 95 biển số được đấu giá thành công, dự thu trên 133 tỷ đồng. Tuy nhiên mới có 7 người trung đấu giá biển số xe ô tô nộp với số tiền gần 11 tỷ đồng.

“Nguyên nhân nữa khiến giá biển số có chiều hướng đi xuống là ngày càng nhiều biển được đưa gia đấu giá. Những ngày đầu, chỉ 10 - 20 biển số được đấu giá, tuy nhiên theo thông báo mới nhất của đơn vị tổ chức, ngày 4/10 có những 400 biển số được lên sàn. Ngày càng nhiều biển được đưa lên sàn, sẽ không còn tình trạng nhiều người đấu giá một biển và biển đẹp thực sự cũng giảm dần, việc có những biển số không có người trả giá là chuyện đương nhiên” - thạc sĩ Nguyễn Văn Dương chia sẻ.

