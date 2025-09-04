Dấu ấn Nguyễn Đình Bắc

Tài năng sinh năm 2004 thể hiện sự tự tin, chững chạc và là mấu chốt trong cách vận hành đấu pháp chiến thuật của U23 Việt Nam.

Đội tuyển U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu ngày ra quân bảng C vòng loại Giải U23 châu Á 2026 khi thắng U23 Bang-ladesh với tỉ số 2-0 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) hôm 3-9.

Trước một đội bóng được đánh giá yếu hơn, thầy trò ông Kim Sang-sik dễ dàng kiểm soát thế trận, áp đảo đối phương bằng những mảng miếng tấn công đa dạng và có hai bàn thắng do công Ngọc Mỹ, Viktor Lê. Tuy giành được 3 điểm ở lượt trận đầu tiên song U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm, vì đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn.

U23 Việt Nam có chiến thắng trong ngày ra quân vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Đình Bắc di chuyển linh hoạt khắp mặt sân, đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến và là ngòi nổ tấn công của U23 Việt Nam. Phút 15, Đình Bắc phát động tấn công từ vị trí trung tuyến lệch trái và có đường chuyền xẻ nách, xuyên thủng hàng thủ đối phương, đặt Ngọc Mỹ vào thế đối mặt thủ thành Bangladesh và dễ dàng ghi bàn mở tỉ số.

Thống kê trận đấu cũng thể hiện Đình Bắc là cầu thủ có khả năng pressing thành công cũng như thoát pressing hiệu quả nhất của U23 Việt Nam. Hầu hết các tình huống triển khai bóng tấn công của đội chủ nhà đều qua chân Đình Bắc, giúp U23 Việt Nam có được chiến thắng tạm dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Tác giả: T.Phước

Nguồn tin: Báo Người lao động