Đắp mặt nạ từ loại quả siêu dưỡng này, da đen đến mấy cũng bật tông trắng sáng

Hiểu những lợi ích của cà chua đối với làn da và sử dụng thành phần kỳ diệu này trong quy trình chăm sóc da của bạn cùng với các thành phần tự nhiên khác phù hợp với loại da sẽ giúp bạn sớm sở hữu nước da trắng hồng mềm mịn.

Tẩy tế bào chết và hydrat hóa

Da của bạn hấp thụ và tích tụ nhiều bụi bẩn và dầu, dẫn đến da không đều màu với bụi bẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Việc làm sạch thường xuyên rất quan trọng, vì vậy tẩy tế bào chết cho da là điều bắt buộc. Cà chua chứa nhiều enzym có thể tẩy da chết nhẹ nhàng và loại bỏ tất cả các tế bào da chết.

Hơn nữa, cà chua không ảnh hưởng đến lượng dầu tự nhiên do da sản xuất, giúp cân bằng độ ẩm một cách hoàn hảo. Vì vậy, dù bạn có làn da khô hay da nhạy cảm, bạn đều có thể tận dụng những lợi ích của cà chua đối với làn da để làn da mềm mại và sáng tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Đắp trực tiếp cùi cà chua tươi lên mặt. Để yên trong 15-20 phút và rửa sạch bằng nước mát. Để dưỡng da, trộn gel lô hội với nước ép cà chua rồi thoa lên da.

Giảm nhờn, ngăn ngừa mụn, se khít lỗ chân lông

Cà chua là nguyên liệu tốt nhất để chăm sóc da nếu bạn có làn da dầu hoặc bị mụn trứng cá. Da nhờn không chỉ trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè mà còn có thể dẫn đến mụn trứng cá. Và thậm chí đừng nói về việc da dầu khó trang điểm như thế nào!

Một trong những lợi ích lớn nhất của cà chua đối với làn da là nó giúp kiểm soát dầu mà không cản trở quá trình sản xuất dầu tự nhiên. Thông thường, khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da kiểm soát dầu, da sẽ bị khô, dẫn đến tiết dầu nhiều hơn. Cà chua thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc kiểm soát sản xuất dầu trong khi vẫn giữ nước cho làn da của bạn.

Cà chua để thu nhỏ lỗ chân lông

Mặt tích cực, cà chua rất giàu vitamin A, C, K và có tính axit. Điều này giúp làm sạch da và duy trì độ pH của da. Mụn là một tình trạng phổ biến thường do bụi bẩn hoặc vi khuẩn bị mắc kẹt trong lỗ chân lông trên da, dẫn đến nổi mụn. Đắp cà chua lên mặt có thể giảm thiểu và ngăn ngừa mụn trứng cá và mụn do đặc tính làm sạch sâu của nó.

Cà chua còn có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông và giảm thâm. Lỗ chân lông to và mở sẽ thu hút bụi bẩn, bụi bẩn trộn lẫn với dầu tự nhiên trên da của bạn và dẫn đến nổi mụn. Như vậy, lợi ích của cà chua đối với làn da là rất nhiều!

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Cắt đôi một quả cà chua và thoa từng miếng lên mặt. Rửa sạch sau 10-15 phút để có một làn da sạch dầu. Để điều trị mụn trứng cá, trộn nước ép hoặc bã cà chua với một vài giọt tinh dầu trà, sử dụng như một gói mặt. Để có lỗ chân lông se kín, hãy tạo một loại toner tự nhiên bằng cách trộn nước ép cà chua tươi với một vài giọt nước cốt chanh. Thoa lên mặt và rửa sạch sau 15 phút.

Cung cấp khả năng chống nắng, điều trị cháy nắng

Cà chua chứa chất chống oxy hóa lycopene giúp chúng trở thành chất chống nắng tự nhiên. Ăn cà chua có tác dụng từ trong ra ngoài giúp bạn chống lại tia cực tím, cùng với việc thoa cà chua lên mặt. Mặc dù vậy, hãy nhớ luôn sử dụng kem chống nắng bất cứ khi nào bạn bước ra nắng!

Bất chấp tất cả, nếu bạn vẫn bị cháy nắng, cà chua có thể đến để giải cứu! Cháy nắng có thể gây khó chịu với các vết mẩn đỏ trên da và phát ban vô cùng ngứa ngáy. Cà chua chứa nhiều vitamin A và C có thể giúp làm dịu da và giảm mẩn đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Để chống nắng và giảm rám nắng, hãy trộn sữa chua nguyên chất và bột cà chua để tạo thành hỗn hợp sền sệt, thoa lên mặt và rửa sạch sau 15-20 phút. Để điều trị cháy nắng, trộn nước ép cà chua với sữa bơ và thoa lên các vùng da bị ảnh hưởng để làm mát da.

Tác giả: Thúy Ngọc

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn