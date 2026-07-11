Thị trấn được "dát" bằng 72.000 tấn kim cương, nhưng không ai bán lấy tiền

Nördlingen, thị trấn nằm ở bang Bavaria thuộc miền nam của nước Đức, là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người.

Nơi đây thoạt nhìn cũng giống như những thị trấn cổ lân cận khác. Nördlingen được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển với nhiều tòa nhà và nhà thờ được xây dựng từ thời Trung cổ. Tháp nhà thờ St.-George-Kirche là biểu tượng nổi bật của Nördlingen, cùng với hàng trăm ngôi nhà mái đỏ được xây dựng theo kiến trúc Gothic.

Tuy nhiên, điều khiến nơi này trở nên đặc biệt là thị trấn nằm gọn trong một hố thiên thạch khổng lồ có đường kính gần 25km. Mọi công trình ở đây đều gắn với hàng triệu viên kim cương cực nhỏ, với tổng khối lượng ước tính lên tới khoảng 72.000 tấn.

Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ và thiên văn, kim cương ở thị trấn này là kết quả của một khối thiên thạch đã rơi xuống khu vực này khoảng 15 triệu năm trước. Cuộc va chạm này đã tạo nên miệng núi lửa Ries có đường kính gần 24 km và sâu khoảng từ 100m đến 150m. Sự kiện này tạo ra hàng triệu hạt kim cương siêu nhỏ nằm rải rác khắp mọi nơi ở vùng đất này. Ngoài ra, vùng đất này còn hình thành thêm 1 loại đá hạt thô, đá dăm có tên là suevite gồm thủy tinh, tinh thể pha lê và kim cương.

Người dân đến khai hoang đã sử dụng đá suevite có sẵn để xây dựng nên thị trấn. Chính vì vậy mà mọi công trình cổ ở đây từ nhà thờ, nhà dân cho đến thư viện, lối đi đều dát kim cương. Những viên kim cương tự nhiên nằm trong đá suevite có kích thước siêu nhỏ, chỉ bé hơn 0,2mm nên hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bà Gisela Pösges, Phó giám đốc bảo tàng Ries Crater ở Nördlingen, cho biết: "Chỉ riêng nhà thờ St. Georgs được xây từ đá suevite, đã chứa đến 5.000 carat kim cương. Nhưng thực tế, chúng chỉ là bụi kim cương, không thấy qua mắt thường, mà chỉ nhìn được bằng kính hiển vi. Bởi vậy, kim cương ở đây mang ý nghĩa về khoa học, chứ không đem lại giá trị kinh tế".

Được biết, trong quá trình xây dựng thị trấn, người dân ở thị trấn không nhận ra rằng những tảng đá dăm suevite mà họ dùng để xây dựng là kết quả của vụ va chạm thiên thạch với Trái đất. Đến tận những năm 1970, họ mới phát hiện ra kim cương chứa trong những tảng đá ở thị trấn.

Mặc dù sống ở thị trấn dát kim cương hay có thể nói rằng sống trên "mỏ kim cương" nhưng người dân ở đây thấy không có gì khác lạ, họ cảm thấy bình thường. Ngoài ra, các viên kim cương đều có kích thước siêu nhỏ nên người dân cũng không lo lắng đến nạn trộm cắp.

Ngày nay, du khách từ khắp nơi trên thế giới háo hức đến Nördlingen để được đi trên những viên đá kim cương vô giá, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy. Một trong những điểm du lịch hấp dẫn của thị trấn là gác chuông Daniel 90m từ thời trung cổ, tòa nhà thị chính được xây dựng từ thế kỷ 13, nhà thờ St. Georgs, bảo tàng đường sắt Bavarian và bảo tàng Augenblick.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn