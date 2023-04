Đánh trọng tài, HLV Bình Phước đối diện làn sóng chỉ trích dữ dội

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh xô xát giữa ban huấn luyện CLB Bình Phước và trọng tài chính.

Trong trận đấu giữa CLB Hòa Bình và CLB Bình Phước ở giải Hạng Nhất, khi bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, các cầu thủ và ban huấn luyện đội khách đã xô xát với trọng tài chính Trần Ngọc Ánh.

Trong lúc hỗn loạn, HLV Lê Thanh Xuân bị truất quyền chỉ đạo. Sau đó, tay của ông va chạm vào mặt của trợ lý trọng tài. Chưa dừng lại ở đó, một thành viên của ban huấn luyện Bình Phước chạy đến xô đẩy trong tài chính.

Đánh giá về sự việc này, một cựu trọng tài V-League chia sẻ: “Ở tình huống Lương Quốc Thắng băng vào đánh đầu đưa bóng vào lưới Hòa Bình, có một cầu thủ Bình Phước khác đứng dưới hàng hậu vệ Hòa Bình.

Trọng tài biên nhận định đây là pha bóng có sự can thiệp của cầu thủ đứng ở vị trí việt vị nên phất cờ. Theo nhận định của tôi, trợ lý trọng tài đã làm tốt. Nhưng để rõ ràng thì cần xem lại góc máy phía sau cầu môn nữa.

Ban huấn luyện CLB Bình Phước phản ứng với trọng tài.

Chưa bàn đến chuyện đúng sai khi thổi phạt, nhưng rõ ràng hành động của cầu thủ và ban huấn luyện Bình Phước là khó chấp nhận. Trong bóng đá có đúng có sai, nhưng đã tham gia thì phải tôn trọng luật chơi. Không thể cứ bất bình là tấn công trọng tài như vậy”.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của vụ xô xát được người hâm mộ chia sẻ khá nhiều. Trong đó, xuất hiện nhiều bình luận trái chiều.

Cổ động viên có tài khoản DTC viết: “Chưa bàn đến vấn đề trọng tài đúng hay sai, nhưng cách Cầu thủ và BHL Bình Phước hành xử như như vậy xứng đáng bị xử phạt nặng”.

Nói về quyết định của trợ lý trọng tài, tài khoản NGNT nhận định: “Theo tôi thấy, pha bóng đó trọng tài làm đúng. Tuy cầu thủ ghi bàn không việt vị, nhưng có một cầu thủ Bình Phước gần đó cũng tham gia vào tình huống. Trọng tài biên xử lý như vậy theo tôi là hợp lý”.

Có góc nhìn đa chiều hơn, cổ động viên LMB bình luận: "Về việc phản ứng của ban huấn luyện và cầu thủ như vậy là phản cảm. Tuy nhiên, sự việc này thể hiện rằng các CLB thiếu niềm tin vào công tác trọng tài, cũng như ban tổ chức. Giải Hạng Nhất còn 10 đội, nếu làm không tốt, số lượng đội bóng Việt Nam có thể ngày một ít đi".

Tác giả: GIANG NGUYỄN

Nguồn tin: vtc.vn