Danh tính nam tài xế vừa bị phạt vụ người phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi ô tô ở Nghệ An

Liên quan đến clip người phụ nữ khỏa thân, mở cửa rơi khỏi xe ô tô đang chạy trên đường gây xôn xao mạng xã hội, cơ quan chức năng TP Vinh (Nghệ An) đã xử phạt nam tài xế.

Được biết, sự việc xảy ra tối mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025. Cô gái trong clip nói trên là Nguyễn T.N (SN 1980, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do Nguyễn T.N uống quá chén nên say rượu, không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Danh tính tài xế lái xe Hyundai i10 trong vụ việc trên được xác định là Bùi M.T (SN 1980, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh). VTC News cho biết, anh T. đã bị xử phạt vi phạm hành chính với lỗi "Mở cửa xe, để cửa xe mở ko đảm bảo an toàn".

Theo nghị định 168/2024/NĐ-CP, người mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng.

Vụ việc không gây ra hậu quả nào nghiêm trọng nên anh T. sẽ được áp dụng mức phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, một đoạn video kéo dài hơn 2 phút được quay lại bởi camera hành trình của một xe di chuyển phía sau đã nhanh chóng được phổ biến trên mạng xã hội, trong đó ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô màu trắng loại 5 chỗ đang lưu thông trên đường thì bỗng nhiên cánh cửa phía sau bên phải mở ra và một chiếc quần bị rơi xuống từ trên xe.

Ngay sau đó, một người phụ nữ không mặc quần áo cũng bị lọt ra ngoài và ngã xuống đường, chân cô bị kẹt dưới gầm xe. May mắn thay, tài xế phía sau đã phản ứng nhanh chóng, đạp phanh kịp thời và dừng xe, tránh được việc người phụ nữ bị xe cán.

Sau khi người phụ nữ tự đưa chân mình ra khỏi gầm xe và ngồi dậy, cô đã được kéo trở lại vào bên trong xe bởi người ngồi trong đó. Chiếc xe sau đó tiếp tục di chuyển mà không đóng cửa lại. Xe ô tô di chuyển được một đoạn thì người bên trong mới đóng cửa lại và chiếc xe tiếp tục hành trình về phía khu chung cư.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn