Người phụ nữ k.h.ỏ.a t.h.â.n rơi khỏi xe ở Nghệ An nói gì tại cơ quan công an?

Ngày 5/2, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đã triệu tập 2 người liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ không mặc quần áo bị văng ra khỏi ô tô con đang chạy trên đường. Sự việc xảy ra tại phường Quang Trung, TP Vinh.

"Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai nhận do say quá nên tự lột đồ chứ không ai bắt ép. Còn người kéo người phụ nữ này khi ngã ra khỏi xe là tài xế đi cùng", vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết trên tờ Lao động.

Ngoài ra, VTC News dẫn thông tin từ công an cho biết, sự việc xảy ra tối mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025. Người phụ nữ trong clip 45 tuổi.

Hình ảnh cô gái khỏa thân rơi ra khỏi xe.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài hơn 2 phút được camera hành trình của tài xế di chuyển phía sau ghi lại, chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng đang chạy trên đường thì bất ngờ cửa sau bên phải bung ra, một chiếc quần rơi từ trên xe xuống.

Tiếp đó, từ trong xe, một phụ nữ không mặc quần áo bị rơi xuống đường, chân của người này lọt dưới gầm xe. Tài xế kịp thời phanh lại, dừng xe nên nguồ phụ nữ không bị cán qua.

Sau khi người phụ nữ ngồi dậy, đưa chân ra khỏi gầm xe thì được người bên trong kéo vào xe, rồi chiếc xe tiếp tục lưu thông mà không đóng cửa. Ô tô đi một đoạn, người trong xe mới kéo cửa đóng lại, rồi tiếp tục di chuyển về phía chung cư.

Sự việc xảy ra vào lúc trời tối ít phương tiện qua lại, may mắn không xảy ra va chạm giao thông.

Công an đã mời chủ xe Hyundai i10 và cô gái đến làm rõ vụ việc (Ảnh: VTC News).

Phân tích dưới góc độ pháp lý, một chuyên gia về giao thông cho biết trên tờ Vietnamnet: Từ hình ảnh qua video có thể thấy tài xế điều khiển ô tô có dấu hiệu vi phạm 2 lỗi: "Mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn" và "Không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau hoặc khi có sương mù, khói bụi, trời mưa..." Theo Nghị định 168/2024, tại điểm q, khoản 5, Điều 6 thì tài xế sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng với hành vi: "Mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn". Đồng thời, tài xế sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Cũng tại Nghị định 168, với lỗi: "Không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6 sáng ngày hôm sau" sẽ bị xử phạt 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

