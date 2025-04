Đánh thức tiềm năng du lịch bãi biển Cửa Hiền

Bãi biển cửa hiền thuộc xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: nghean.gov.vn

Ấn tượng bãi biển Cửa Hiền

Xã Diễn Trung có gần 7km đường bờ biển, riêng bãi biển Cửa Hiền dài hơn 1 km, tạo thành vòng cung dưới chân núi Mộ Dạ kéo dài vào giáp xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc).

Ấn tượng đầu tiên khi du khách đến bãi biển Cửa Hiền là bãi đá màu nâu sẫm chạy dọc bãi biển ngút tầm nhìn. Người dân địa phương quen gọi là bãi Ngư Hải bởi nhìn từ xa, liên hồi những con sóng xô vào bờ đá tung bọt trắng xóa, bãi đá giống như một bãi cá đang vẫy vùng trong vùng nước nông. Tiếp cận gần hơn, du khách sẽ thấy trên bãi đá có những tiểu cảnh trông như những tòa lâu đài bởi các lớp đá xếp chồng lên nhau. Những tảng đá mang dáng hình tiên ông, bàn cờ... hình thù lạ mắt, ngộ nghĩnh dễ dàng bắt gặp.

Ra khỏi dải đá với những lối mòn nhỏ là bãi biển với cát mịn, bằng phẳng, nước trong xanh, sóng vỗ liên hồi. Dù có đi xa ra hàng trăm mét thì mực nước biển vẫn có độ sâu vừa phải, rất thích hợp với hoạt động tắm biển. Điều đặc biệt là khu vực bãi biển Cửa Hiền là nơi duy nhất tại Nghệ An không có gió Lào. Yếu tố gió biển, rừng thông trên núi Mộ Dạ và luồng lạch đã tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, yên bình, khí hậu trong lành, mát dịu ở khu vực Cửa Hiền.

Do vậy, vào mùa du lịch biển từ tháng 5 đến tháng 7 trở đi, trong khi các vùng biển khác ở Nghệ An chịu sức nóng gay gắt, khí hậu oi bức thì bãi biển Cửa Hiền trở thành nơi lý tưởng để du khách tìm về tránh nóng, tận hưởng không khí dịu nhẹ, mát lành nhờ những cơn gió biển thổi vào đất liền liên hồi.

Ngoài ra, du khách có thể tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá bãi đá, thả diều và hòa mình vào nhịp sống, tìm hiểu nét văn hóa của cư dân làng biển. Bất cứ thời điểm nào trong ngày, du khách cũng có thể bắt gặp cảnh hàng chục bè mảng của ngư dân làng biển ra, vào bến bãi hoặc neo đậu, gối bãi, dập dềnh theo sóng biển.

Bãi biển Cửa Hiền được du khách biết đến bởi địa danh này còn gắn với những truyền thuyết và huyền sử. Tương truyền bãi biển này là nơi cha con Thục phán An Dương Vương và Mỵ Châu đã dừng chân trên đường chạy giặc. Bãi biển Cửa Hiền là nơi khởi nguồn của sự tích ngọc trai minh oan cho Mỵ Châu. Con đường ôm núi Mộ Dạ chạy men theo bãi biển Cửa Hiền xưa kia là “con đường lông ngỗng”, vó ngựa của Thục phán An Dương Vương đã chạy qua. Đền thờ Thục phán An Dương Vương ngày nay là đền Cuông, nằm trên núi Mộ Dạ, cạnh đường thiên lý Bắc Nam, Quốc lộ 1A, cách bãi biển Cửa Hiền khoảng 1 km. Đền có kiến trúc theo hình chữ tam, có 3 tòa Thượng, Trung, Hạ, xung quanh có nhiều cây cổ thụ, rất cổ kính và linh thiêng.

Trong số 8 cảnh đẹp của “Đông Yên Nhị Châu” (vùng đất thuộc tổng Yên Thành xưa) thì có 6 cảnh đẹp thuộc về huyện Diễn Châu. Bãi biển Cửa Hiền liên quan, gắn liền đến 2 trong những cảnh đẹp này, gồm: Dạ sơn linh tích (Dấu thiêng núi Mộ Dạ) và Cao xá long cương (Gò rồng Cao Xá). Dấu thiêng núi Mộ Dạ là nơi có đền Cuông, thờ An Dương Vương. Còn Gò rồng Cao Xá là dải cồn sò biển với những cồn cao, chìm sâu trong đất từ 4 - 6m, kéo dài từ phía Nam chân núi Mộ Dạ đến sông Bùng (xã Ngọc Bích), chiếm khoảng 2/3 chiều dài huyện Diễn Châu.

Sớm đánh thức tiềm năng

Theo lãnh đạo xã Diễn Trung, bãi biển Cửa Hiền cách trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) khoảng hơn 30 km, nằm trong hệ thống các bãi biển đẹp, nổi tiếng của tỉnh và rất gần các bãi biển Cửa Lò (thành phố Vinh), biển Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc), bãi biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu). Hiện nay, Dự án đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) hoàn tất, đấu nối các bãi biển này thành một tuyến càng tạo điều kiện lý tưởng để chính quyền địa phương khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch biển tại bãi biển Cửa Hiền.

Nhiều năm qua, dọc bãi biển Cửa Hiền dưới chân núi Mộ Dạ hình thành những quán gió do cá nhân các hộ dân đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát. Việc thưởng thức món ăn đặc sản biển trên các chòi dựng chắc chắn ngay sát mép biển ở quán gió, nhà hàng luôn cho du khách cảm giác thích thú.

Anh Nguyễn Văn Hoan, du khách đến từ Thanh Hóa cho biết, tổng thể, bãi biển nơi đây khá đẹp, anh rất ấn tượng khi đi dọc bãi biển, khám phá dải đá chạy dài theo hình vòng cung sát mép nước. Không khí ở đây rất mát mẻ. Đặc biệt là được cùng gia đình thưởng thức các loại hải sản như, cua biển, mực, ốc… rất tươi ngon.

Nhiều du khách về đây ấn tượng tốt khi đón nhận sự niềm nở, mến khách, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của nhân viên nhà hàng, quán gió. Việc du khách sau khi tắm biển được tráng nước ngọt miễn phí tạo yếu tố “ăn điểm” ở bãi biển Cửa Hiền.

Hằng năm, khi bắt đầu vào mùa du lịch biển (từ tháng 4 trở đi) các chủ nhà hàng, quán gió tại bãi biển Cửa Hiền đều sửa sang, làm mới cảnh quan, lều chòi và bể đựng hải sản, hệ thống vòi sục oxy chuẩn bị nguồn hải sản tươi ngon phục vụ du khách.

Tuy nhiên, do chưa được đầu tư khai thác đồng bộ, bài bản nên bãi biển Cửa Hiền vẫn còn thiếu hạng mục quan trọng như: Khu dừng đậu phương tiện, nhất là ô tô cho du khách còn bất cập; trong và quanh khu vực bãi biển chưa có cơ sở lưu trú, do vậy không giữ chân du khách được lâu. Đa phần những đoàn du khách đến đây chỉ lưu lại một thời gian ngắn trong ngày rồi đi. Môi trường du lịch còn thiếu bộ quy tắc ứng xử…

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: Báo Tin tức