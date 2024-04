"Đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng", kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm, băng nhóm phức tạp về TTATXH trên địa bàn huyện Nghi Lộc

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc



Tại buổi làm việc, Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác 04 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Công an huyện Nghi Lộc đã giữ vững, ổn định an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự (ANTT), triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn của tỉnh, của huyện; đã điều tra làm rõ 13 vụ việc về TTXH; phát hiện 11 vụ, 15 đối tượng tội phạm ma túy; bắt 24 vụ, 26 đối tượng tội phạm kinh tế; bắt và xử lý 19 vụ việc môi trường; 07 vụ, 35 đối tượng đánh bạc... Đặc biệt, đã khám phá nhiều chuyên án để lại tiếng vang lớn như: chuyên án bắt 02 đối tượng, thu 12 nghìn viên MTTH; 02 chuyên án bắt 06 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hơn 3,3 tấn pháo nổ; 02 chuyên án bắt 04 đối tượng lừa đảo với số tiền hơn 250 triệu đồng… Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Nghi Lộc phát biểu

Lãnh đạo các phòng Công an tỉnh phát biểu.



Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Công an huyện Nghi Lộc trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thời gian qua.

Sau khi phân tích và đánh giá tình hình, chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo đảm ANTT của Công an huyện, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Công an huyện Nghi Lộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2024. Trong đó, cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm về ANTT trên địa bàn, đặc biệt tập trung “đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng”, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm, băng nhóm, phức tạp về TTATXH. Trước mắt tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động mùa hè, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... Phối hợp với các cấp, các ngành và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, nỗ lực sớm hoàn thành việc xây dựng xã, thị trấn sạch về ma túy; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình: “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, hậu cần...

Toàn cảnh buổi làm việc

Tác giả: Văn Hậu – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn