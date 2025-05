Nhận định SLNA - Hà Nội FC: Sau cơn mưa trời lại sáng?

Hà Nội FC gây thất vọng lớn ở vòng 21 V-League 2024/2025 khi nhận thất bại 0-3 trước Nam Định. Sau trận thua đó, đội chủ sân Hàng Đẫy đã bị Nam Định nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm.

Do mùa giải còn 5 trận đấu nữa sẽ hạ màn nên Hà Nội FC gặp bất lợi lớn trước Nam Định trong cuộc đua vô địch. Mặc dù vậy, Văn Quyết và các đồng đội không được phép buông xuôi, bởi bóng đá luôn ẩn chứa những điều bất ngờ.

Bởi vậy, trận đấu với SLNA trên sân Vinh vẫn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Hà Nội FC. Đại diện Thủ đô không được phép đánh rơi điểm số nếu không sẽ phải sớm phải tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch.

SLNA đối đầu Hà Nội FC.

Trong khi đó, SLNA cũng đang lâm vào thế khó. Sau 21 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ có 20 điểm, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 6 điểm, nhưng chỉ hơn Bình Định đúng 1 điểm.

Do vậy, mỗi trận đấu của SLNA trong giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay đều là trận chung kết. Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, thủ môn Văn Việt cho biết: “Các trận còn lại với SLNA bây giờ chẳng khác gì chung kết cả. Ai cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại và đều đang nỗ lực hết sức. Tôi chỉ mong anh em đoàn kết, thi đấu hết mình để giúp đội nhà trụ lại V-League mùa này”.

Xét về nhân sự, SLNA bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Hà Nội FC. Phong độ của đội bóng xứ Nghệ cũng tệ hơn khi chỉ thắng 1, hòa 4 trong 5 trận gần nhất. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, SLNA cũng không thể thắng Hà Nội FC khi hòa 1 và thua 2. Lợi thế lớn nhất của SLNA ở cuộc so tài lần này là được thi đấu trên sân nhà, nơi họ không thua Hà Nội FC trong 2 lần gặp nhau gần nhất.

Mặc dù khó khăn chồng chất, nhưng SLNA không được phép thua ở trận đấu với Hà Nội FC. Tuy nhiên, nếu muốn giành điểm ở trận này, thầy trò HLV Như Thuật phải chơi trên 100% khả năng và cần thêm yếu tố may mắn.

Nếu như SLNA vẫn mắc sai lầm ở quãng thời gian cuối trận như những trận đấu gần đây, đội bóng xứ Nghệ khó lòng hoàn thành mục tiêu. Bởi Hà Nội FC đang sở hữu hàng công mạnh, các ngoại binh cũng đang có phong độ tốt.

Trận đấu giữa SLNA vs Hà Nội FC tại vòng 22 V-League 2024/2025 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 10/5. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

