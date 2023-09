Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Biểu dương 41 sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2021-2023

Trước khi diễn ra Lễ biểu dương, đồng chí Phan Thị Hoan, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Thường trực, UVBTV Đảng ủy Khối cùng đại diện 41 tập thể và cá nhân có sáng kiến tiêu biểu đã dâng hương, báo công tại nhà thờ Bác Hồ trong Khu di tích Kim Liên

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Tiến Trị, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu Kinh tế Đông Nam; đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban ngành cấp tỉnh. Về phía Đảng ủy Khối có đồng chí Phan Thị Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Thường trực, UVBTV, UVBCH, cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cùng 41 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến được biểu dương.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, mặc dù tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn tác động tới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, song các phong trào thi đua ở Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh vẫn diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân lao động hưởng ứng.

Các đại biểu tham dự Lễ biểu dương

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh phát động cán bộ, đảng viên và người lao động hưởng ứng tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở phát động phong trào thi đua; hướng dẫn các cấp ủy cơ sở phối hợp với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, xây dựng chương trình, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị.

Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phòng chống cháy nổ”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”;“Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh”… đã tạo cơ hội cho người lao động có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, rèn luyện tay nghề, kỹ năng lao động, thể hiện và áp dụng những sáng kiến mới vào sản xuất, góp phần làm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tin tưởng rằng phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới và các tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất được vinh doanh ngày hôm nay sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp cho doanh nghiệp, tạo sự lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong toàn Đảng bộ Khối.

Những điểm sáng trong phong trào thi đua lao động sáng tạo tại Đảng bộ Khối như: VNPT Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Mía đường Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty CP Bao bì Tân Khánh An, Công ty Bảo Việt Nghệ An, Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An, Công ty TNHH 1 TV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu, Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, Công ty CP Trung Đô, Công ty CP TTH GROUP…

Nhiều cá nhân đạt các giải thưởng cao tại các hội thi của ngành và toàn quốc như: đồng chí Trần Đăng Khoa - UVBCH Đoàn Công ty Điện lực Nghệ An (Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2023); đồng chí Cao Chiến Thuật - Bí thư Chi đoàn Công ty Mía đường Nghệ An được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mai Thắng - Công ty Điện lực Nghệ An, được tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV năm 2023…

Đồng chí Cao Thanh Liêm, Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ đại diện cho các tập thể và cá nhân có sáng kiến phát biểu tại Lễ biểu dương

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ biểu dương, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Khối đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và người lao động; biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật và cải tiến trong sản xuất, đem lại những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng thương hiệu.

Để tiếp tục phát huy phong trào sáng kiến trong thời gian tới, đồng chí đề nghị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phải thực sự quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ và sáng tạo kỹ thuật; coi phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, tiếp cận nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; do đó cần tạo sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, phát động và tổ chức phong trào.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Phấn đấu nhiều cán bộ, đảng viên và người lao động đạt giải thưởng, danh hiệu cao, được vinh danh toàn quốc. Chú trọng sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua và định kỳ hàng năm, kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình nhằm tạo sức lan tỏa và làm theo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2026. Phối hợp Sở Khoa học công nghệ để tôn vinh các sáng kiến tiêu biểu, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo tính ứng dụng rộng rãi trong và ngoại tỉnh đối với lĩnh vực cùng ngành nghề.

Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người quản lý doanh nghiệp và người lao động về xây dựng văn hóa doanh nghiệp; thường xuyên xây dựng văn hóa trong kinh doanh; văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật; giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững; phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, động viên người lao động trong các doanh nghiệp, các doanh nhân tham gia xây dựng và phát triển các thương hiệu, các sản phẩm có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thị Hoan, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen, biểu trưng và hoa chúc mừng đại diện 26 tập thể có sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023

Đồng chí Phan Thị Hoan, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Tiến Trị, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu Kinh tế Đông Nam trao Giấy khen, biểu trưng và hoa chúc mừng 15 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương 15 cá nhân và 26 tập thể có sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: dukdn.nghean.gov.vn