Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc xin lỗi vì bê bối

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee xin lỗi ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 6-8, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã đến cơ quan điều tra để chịu thẩm vấn. Bà là phu nhân của một cựu hoặc tổng thống đương nhiệm đầu tiên xuất hiện trước công chúng với tư cách là nghi phạm trong một cuộc điều tra hình sự.

"Tôi thực sự xin lỗi vì một kẻ vô danh như tôi đã gây lo ngại cho mọi người trong nước", bà Kim nói khi bước vào văn phòng công tố viên đặc biệt. Bà không trả lời câu hỏi của phóng viên về các cáo buộc chống lại mình.

Bà Kim đối mặt với một danh sách dài các cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, hối lộ và môi giới ảnh hưởng bất hợp pháp, liên quan đến các chủ doanh nghiệp lớn, nhân vật tôn giáo và một nhà môi giới quyền lực chính trị. Các cáo buộc này có thể dẫn đến án tù nhiều năm.

Cả bà và chồng là cựu tổng thống Yoon Suk Yeol đều đang bị các công tố viên đặc biệt điều tra, sau khi ông Yoon bị luận tội và sau đó bị cách chức vì ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn.

Bà Kim là tâm điểm của nhiều vụ bê bối, một số vụ từ hơn 15 năm hơn, gây chú ý không kém nhiệm kỳ tổng thống đầy biến động của ông Yoon và gây thiệt hại chính trị cho ông và đảng bảo thủ của ông.

Trước cuộc bầu cử năm 2022, bà Kim cũng từng xin lỗi vì đã làm giả hồ sơ học tập và hứa sẽ cư xử như một người vợ có trách nhiệm của một nhà lãnh đạo quốc gia.

Sau khi ông Yoon đắc cử, các cáo buộc nhắm vào bà Kim không hề giảm bớt, trong đó gồm đoạn phim quay lén cho thấy bà nhận quà là một chiếc túi xa xỉ. Khi đó Văn phòng công tố Hàn Quốc đã quyết định không truy tố bà.

Kể từ khi ông Yoon bị phế truất, cuộc điều tra chống lại bà Kim đã được đẩy mạnh, thậm chí mở lại một vụ gian lận chứng khoán có từ năm 2009, vốn đã được khép lại vì lý do không đủ căn cứ.

Các điều tra viên đang xem xét liệu bà Kim vi phạm pháp luật khi đeo một mặt dây chuyền xa xỉ được cho là có giá hơn 60 triệu won (43.200 USD) trong chuyến đi của cặp đôi dự Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2022 hay không. Theo cáo buộc, món đồ này không được liệt kê trong bản kê khai tài chính của vợ chồng ông Yoon theo quy định của pháp luật.

Bà cũng bị cáo buộc nhận hối lộ hai chiếc túi xa xỉ trị giá 20 triệu won và một chiếc vòng cổ kim cương từ một tổ chức tôn giáo để gây ảnh hưởng có lợi cho các việc kinh doanh của tổ chức này.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các công tố viên còn thu giữ một tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu USD và hàng chục ngàn USD tiền mặt có liên quan đến bà.

Luật sư của bà Kim đã phủ nhận các cáo buộc chống lại bà, khẳng định thông tin về một số món quà mà bà được cho là đã nhận được chỉ là suy đoán vô căn cứ.

Cựu tổng thống Yoon đang bị xét xử về các cáo buộc nổi loạn vì ban lệnh thiết quân luật vào tháng 12-2024, khiến Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng chính trị và khoảng trống quyền lực kéo dài 6 tháng. Ông sẽ đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình Ông Yoon đã mô tả cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt chống lại ông là một cuộc săn phù thủy chính trị, và kể từ khi bị bỏ tù vào ngày 10-7 vì nguy cơ ông sẽ cố gắng làm sai lệch bằng chứng, ông đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra hoặc tham dự phiên tòa xét xử tội nổi loạn.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn