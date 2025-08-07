Bệnh viện ở Thái Lan bị phạt 37.000 USD vì bệnh án bị dùng làm giấy gói thức ăn

Vụ việc bị phanh phui bởi một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội được gọi là Bác sĩ Phòng thí nghiệm Panda. Người này đã đăng tải hình ảnh hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân được dùng làm giấy gói món khanom Tokyo - một loại bánh crepe giòn.

Theo Bác sĩ Phòng thí nghiệm Panda, thông tin bệnh nhân hiển thị rõ ràng trên tờ giấy gói. Thông tin trên tờ giấy gói cho thấy đây là tài liệu y tế của một người đàn ông nhiễm virus viêm gan B.

"Tôi có nên tiếp tục ăn miếng bánh này không, hay thế này là đủ rồi" - Bác sĩ Phòng thí nghiệm Panda viết.

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được dùng làm giấy gói thực phẩm bán trên đường phố. Ảnh: Facebook

Theo South China Morning Post, bệnh viện liên quan là một cơ sở y tế ở tỉnh Ubon Ratchathani, thuộc khu vực Đông Bắc Thái Lan. Tên của cơ sở này vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên nhiều người chỉ trích dữ dội bệnh viện này.

Bài đăng hồi tháng 5-2024 đã lan truyền chóng mặt và thu hút tới 33.000 lượt tương tác cùng 1.700 bình luận.

Hôm 1-8 vừa qua, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC) của chính phủ Thái Lan thông báo họ đã áp dụng hình phạt 1,21 triệu baht (tương đương 37.000 USD) với bệnh viện trên với lỗi vi phạm luật dữ liệu.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động