Biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Trọng Hoàng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh, Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị



Đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua, khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc



Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên đối với toàn Đảng, toàn dân, nhất là đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Với nội dung xuyên suốt Bộ Chính trị đã đề ra trong Chỉ thị 05-CT/TW, tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước đột phá trong quá trình triển khai thực hiện. Toàn tỉnh quán triệt phương châm quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo trong cách làm, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đưa chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Lựa chọn nhiều khâu đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Chú trọng các giải pháp đột phá trong phát huy nội lực nhân dân; tập trung xây dựng các mô hình điển hình trong xây dựng tổ chức Đảng, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Đặc biệt, trong 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/7/2021 về biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An; phát động, tổ chức triển khai có hiệu quả Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo Bác một cách sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân…

Nhiều địa phương, đơn vị đã tập trung lựa chọn “điểm nghẽn”, “điểm nóng”, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân để kịp thời giải quyết, khắc phục. Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị dần được thể hiện rõ nét; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm dần được coi trọng; thái độ phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc được đề cao tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, các phong trào tương thân, tương ái tiếp tục được phát động rộng rãi. Năm 2022, Nghệ An đã vận động, kêu gọi hỗ trợ được hơn 615 tỷ đồng; trong đó, "Quỹ vì người nghèo" hơn 260 tỷ đồng, quỹ "Tết vì người nghèo" hơn 126 tỷ đồng, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hơn 11 tỷ đồng. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy với công việc, sâu sát cơ sở, tham mưu xử lý nhanh vụ, việc tồn đọng, bức xúc trong nhân dân, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng hàng năm... Nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được thực hiện với tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao, tạo nhiều kết quả tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà trên mọi mặt.

Cần tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ mang tính đột phá góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp, đội ngũ làm tham mưu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị cần phát huy những ưu điểm, kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW.

“Làm sao cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về lý luận, kiên định về lý tưởng, giỏi về chuyên môn và thấm nhuần đạo đức cách mạng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền tảng tinh thần, chuẩn mực đạo đức của xã hội. Học tập và làm theo Bác phải giúp giải quyết được những điểm nghẽn cản trở sự phát triển, điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào Đảng, vào chế độ và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022





Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu cần phải khắc phục được những hạn chế mà cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra trong báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW. Đó là, việc giải quyết một số vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua ở một số thời điểm, một số địa phương chưa thực sự thấu đáo, dứt điểm; việc xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình nhìn chung chưa có chiều sâu, hiệu quả thấp, chưa xây dựng được nhiều mô hình mới... Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó, có cán bộ lãnh đạo quản lý có lúc, có nơi thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm nêu gương, còn để xảy ra tình trạng vi phạm khuyết điểm và có trường hợp bị xử lý kỷ luật, bị truy tố. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, đơn vị chưa thành nề nếp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng các cấp đã đề ra, từ đó có những biện pháp phù hợp để thực hiện nhằm hoàn thành sớm nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, đặc biệt là mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước". Cấp ủy các cấp trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW cần tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ mang tính đột phá, các điểm nghẽn, điểm nóng để giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, phải gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người xứ Nghệ; đấu tranh, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Xây dựng nhiều mô hình điển hình mới gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và thực hiện có hiệu quả để nhân rộng.

Cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp cần có tầm nhìn rộng mở, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn, thách thức để tạo bước đột phá xây dựng địa phương, đơn vị thành “kiểu mẫu” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, đề nghị cấp ủy các cấp tập trung triển khai Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển". Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí sẽ nghiên cứu, tích cực học tập, làm theo và tuyên truyền lan tỏa những nội dung chuyên đề 2023...

09 tập thể điển hình tiêu biểu: - Đảng bộ Công an thị xã Thái Hòa - Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Chương - Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Quỳ Hợp - Chi bộ Hội Nông dân huyện Đô Lương - Chi bộ xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh - Đảng bộ và Nhân dân xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc - Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, thị xã Hoàng Mai - Chi bộ xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ - Chi bộ xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn 11 cá nhân điển hình tiêu biểu: - Bà Trần Thị Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thành - Bà Hà Thị Tuyết – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quế Phong - Ông Phạm Văn Thống - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Bà Lô Thị Mậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lục Dạ, huyện Con Cuông - Ông Nguyễn Tất Hòa - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban BQL Rừng phòng hộ huyện Tương Dương - Ông Bùi Quang Huỳnh - Thôn 1, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn - Ông Đặng Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn - Bà Nguyễn Thị Giang - Thiếu tá, Trưởng Công an xã Yên Sơn, huyện Đô Lương - Ông Vương Đình Sửu - Khối trưởng khối 3, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu - Ông Dương Trọng Hà - Trung úy quân nhân chuyên nghiệp, Phó Đội trưởng đội Vũ trang, đồn Biên phòng Na Loi, huyện Kỳ Sơn - Ông Cao Minh Hòa - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Sữa TH Nghĩa Đàn

