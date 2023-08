Đăng ảnh thân mật với bạn trai lên mạng, người phụ nữ bị tình cũ sát hại

Ngày 8/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Hòa (31 tuổi, quê Hậu Giang) về tội “Giết người”.

Đối tượng Hoà đầu thú tại cơ quan công an

Theo điều tra, bị can Hòa và chị L. (35 tuổi, quê Hậu Giang) sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2019. Do có mâu thuẫn nên tháng 5/2023, chị L. chuyển về sống cùng chị gái ở phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 12h ngày 28/7, Hòa đang nhậu với bạn thì thấy chị L. đăng ảnh thân mật với người đàn ông khác lên mạng xã hội nên bực tức. Đến 16h cùng ngày, Hòa nhờ Nghĩa (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển xe máy chở mình đến gặp chị L. Đi cùng Hòa còn có Phan Văn Lạt chạy xe máy chở theo Nguyễn Minh Khánh.

Khi đi Hòa còn cầm theo con dao dài khoảng 30cm, giấu trong áo khoác. Thấy Hòa cầm trên tay con dao bước đến trước ki ốt, chị L. bỏ chạy vào bên trong nhưng bị Hòa đuổi theo chém nhiều nhát và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoà bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 29/7, Hòa đến Công an phường Mỹ Xuân, thị xã Phũ Mỹ, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Phan Văn Lạt và Nguyễn Minh Khánh cũng ra công an đầu thú. Cả hai khai nhận, lúc đi cùng, Hòa chỉ nói là đi công việc.

