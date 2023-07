Hé lộ nguyên nhân nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Nghệ An rồi bỏ trốn vào miền Nam

Đối tượng khai gì tại Cơ quan điều tra?

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can đối với Trần Văn Năng (SN 1962, trú tại xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng) về tội Giết người, Cướp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng đầu năm 2023, trong quá trình làm bảo vệ tại bến xe thuộc Tp. Hải Phòng, Năng gặp và quen biết với bà Phạm Thị H. (SN 1969, trú tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Vào khoảng đầu tháng 7/2023, Trần Văn Năng cho bà H. vay 10.000.000 đồng, nên ngày 14/7, Trần Văn Năng tìm về quê nhà của bà H. ở xã Tân An để đòi nợ.

Đêm 14/7, Trần Văn Năng nằm ở giường phòng ngoài còn bà H. nằm ngủ một mình trong phòng ngủ. Lúc này, Năng nằm suy nghĩ về những thái độ của bà H. và cho rằng người phụ nữ này chỉ lợi dụng để mượn tiền nên bực tức.

Đến khoảng 4h ngày 15/7, Trần Văn Năng cầm dao đi vào phòng ngủ. Thấy bà H. đang ngủ một mình trên giường, Năng cầm dao đâm người phụ nữ này.

Năng lấy chiếc túi xách của bà H. đang để trên giường, bên trong túi xách có 2 chiếc điện thoại cùng 642.000 đồng và một số đồ dùng cá nhân. Sau đó, Năng lấy chiếc xe máy của bà H. dựng ở sân bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, Năng dừng lại thay quần áo và mở túi xách của bà H. ra kiểm tra. Năng lấy 2 chiếc điện thoại di động cùng toàn bộ số tiền bên trong rồi vứt túi xách, con dao và bộ quần áo mặc lúc gây án xuống mương nước bên đường.

Sau đó, Năng điều khiển xe đi hướng ra phía Bắc, khi tới Tx. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thì dừng lại, bắt xe khách quay vào các tỉnh phía Nam. Lo sợ công an nên đối tượng liên tục thay đổi chặng đường trốn chạy. Cứ như thế, đối tượng đi qua hàng loạt tỉnh, thành từ Quảng Nam, Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh… cho đến lúc bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Nạn nhân bị sát hại sau ngày giỗ bố

Liên quan đến vụ việc, ông Cao Tiến Thìn, Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ, cho biết nạn nhân thường xuyên đi làm ăn xa nên không ở trên địa bàn. Trước đó, bà H. mới về xã Tân An để làm giỗ bố. Sau khi làm giỗ được 3 ngày thì xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tân An, bà H. đã ly dị chồng và có 4 người con nhưng hôm về làm giỗ cho bố chỉ có bà H. và con trai út 16 tuổi. Đêm xảy ra án mạng, người con sang nhà người thân ngủ, bà H. ở nhà một mình và đã bị hung thủ ra tay sát hại.

Vào 8h ngày 15/7, người con trai trở về nhà thì phát hiện mẹ đã tử vong trong phòng ngủ. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, anh còn nhận thấy gia đình bị mất 1 xe máy cùng túi xách của bà H. bên trong có 2 chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác nên đã báo cho cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND tỉnh, Công an huyện Tân Kỳ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Sau nhiều ngày đêm truy lùng, đến hồi 16h10 ngày 19/7, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, Phòng CSGT Tp. Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Văn Năng tại huyện Bình Chánh khi đối tượng đang trên chuyến xe từ Tp. Cần Thơ về Tp. Hồ Chí Minh.

Khám xét người đối tượng, Cảnh sát thu giữ 2 chiếc ĐTDĐ của nạn nhân mà đối tượng Trần Văn Năng lấy được sau khi gây án. Đến 19h ngày 20/7, Ban chuyên án đã áp giải và đưa Trần Văn Năng về Nghệ An để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

