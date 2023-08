Lời khai 2 nghi phạm sát hại nam thanh niên, chở xác phi tang

Hai nghi phạm vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Nạn nhân của vụ án là anh N.T.K (22 tuổi, quê huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bị sát hại bằng 21 nhát dao.

Qua lấy lời khai ban đầu, hai đối tượng khai nhận có quan hệ yêu đương nhưng thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi, cả hai đã bàn bạc thống nhất nhiệm vụ của mỗi người. Theo đó, Mỹ Anh sẽ lên mạng xã hội, đăng tải hình ảnh của mình đã qua chỉnh sửa như một hot girl rồi làm quen với một số thanh niên.

Ngày 26/7, Mỹ Anh làm quen được với nạn nhân K. Tối 30/7 Mỹ Anh hẹn K. tới khu đất trống của một dự án trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Khi đi Mỹ Anh mang theo bình xịt ớt, còn Thông mang dao núp trong bụi chờ thời cơ ra tay.

Hơn 23h, anh K. chạy xe máy tới điểm hẹn gặp Mỹ Anh rồi chở đi mua nước, sau đó cả hai quay lại bãi đất trống nói chuyện. Lúc này Thông lao ra đạp ngã xe của K., hai nam thanh niên lao vào vật, đánh nhau.

Mỹ Anh chạy lại dựng xe máy của K. lên để tẩu thoát thì bị K. dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu.

Thấy vậy Thông rút dao đâm liên tiếp vào người K. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó đôi nam nữ lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Trong quá trình gây án, Mỹ Anh bị thương ở tay do dao của Thông vô tình cắt trúng.

Sáng sớm hôm sau thi thể K. được người dân phát hiện.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định Thông và Mỹ Anh là thủ phạm nên tiến hành truy bắt.

Khoảng 19h tối 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ cặp đôi này tại huyện Châu Thành.

Hai đối tượng đã khai nhận hành vi "giết người, cướp tài sản".

Trong sáng nay, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án, truy bắt đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Mai Phong

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật