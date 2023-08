Bất ngờ lý do nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm cắt tóc ở Đồng Nai

Ngày 6-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt giữ nghi phạm Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) để điều tra liên quan cái chết của chị C.T.N. (37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre).

Nghi phạm Sơn bị bắt giữ

Chị N. là chủ tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc KP 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa), bị sát hại vào chiều qua (5-8).

Sau khi gây án, Sơn lấy điện thoại và bóp (bên trong có khoảng 4 triệu đồng) của chị N. rời khỏi hiện trường nhằm xóa dấu vết. Tiếp đó, đối tượng đón xe ôm về phòng trọ ở phường Long Bình và dùng số tiền vừa lấy được để chơi game.

Vào cuộc điều tra, công an trích xuất camera an ninh, nhanh chóng lần ra dấu vết nghi phạm. Sơn đã bị công an bắt giữ cùng các tang vật liên quan.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sơn đã khai nhận hành vi của mình.

Bước đầu đấu tranh, Sơn khai có quan hệ tình cảm với chị N. và thường xuyên đến tiệm cắt tóc của chị này chơi. Trưa 5-8, Sơn đến tiệm cắt tóc và thấy chị N. nhắn tin qua lại với một người đàn ông khác.

Nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ với người khác nên giữa Sơn và chị N. xảy ra cự cãi. Sau đó, đối tượng này lấy dao tấn công khiến chị N. gục tại chỗ và tử vong.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động