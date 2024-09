Dân sống biệt lập giữa “ốc đảo” do gần 400 m đường không thông

Dự án đường Lê Mao kéo dài ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An có điểm đầu đường Trần Phú đến đường Hồ Xuân Hương, với tổng chiều dài gần 1,5 km. Dự án được phê duyệt từ năm 2005, sau gần 20 năm triển khai xây dựng, đến nay dự án vẫn còn một đoạn dài 384 m từ cổng Khu đô thị Vinh Tân ra sông Vinh chưa được thực hiện.

Người dân sống biệt lập như giữa "ốc đảo" ngay trong TP Vinh

Người dân 3 -4 thế hệ sống trong các căn nhà xuống cấp, chật chội.

Do vướng quy hoạch nên người dân không thể xây dựng nhà mới để ở

Nhà xuống cấp nhưng người dân không thể xây dựng mới vì vướng quy hoạch

Your browser does not support the video tag.

Video người dân sống biệt lập giữa "ốc đảo" do gần 400 m đường gần 20 năm không thông

Được biết, từ năm 2005, sau khi được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đường Lê Mao kéo dài, nhiều hộ dân ở phường Vinh Tân, TP Vinh bị cấm xây mới, cơi nới nhà cửa. Do dự án triển khai kéo dài đã khiến gần 30 hộ dân ở khối Tân Phương, phường Vinh Tân phải sống trong cảnh không đường đi, ngập lụt, nhà cửa xuống cấp.

"Ở đây khổ lắm, nhà cửa thì không được xây dựng vì vướng quy hoạch. Nhà thấp, không có hệ thống thoát nước, chỉ cần trời mưa là cả xóm ngập chìm trong nước"- bà Nguyễn Thị Phượng, khối Tân Phương, phường Vinh Tân, bức xúc.

Người dân dựng nhà tạm để ở do vướng quy hoạch đường

Cây cối mọc um tùm quanh nhà các hộ dân

Đường vào các hộ dân đều là đường đất

Chỉ cần một trận mưa nhỏ, nhà của các hộ dân trong khu vực quy hoạch treo bị ngập sâu

Được biết, trong năm 2023, HĐND TP Vinh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Lê Mao kéo dài (giai đoạn 2). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 139 tỉ đồng cho tuyến đường gần 400 m còn lại. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên hiện tại dự án này vẫn chưa được triển khai. Hệ quả, hàng trăm người dân trong khu vực dự án vẫn chưa thoát khỏi cảnh khốn khổ do vướng quy hoạch.

Ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, TP Vinh, cho biết dự án thi công kéo dài nhiều năm, người dân sống trong khu vực quy hoạch hết sức khổ cực. Hiện thành phố đang tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng thi công giai đoạn 2 của dự án, xây dựng khu tái định cư để di dân tới nơi ở mới.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động