Công an thành phố Vinh hỗ trợ người dân và phương tiện tại các địa điểm bị ngập sâu

Đội CSGT - TT Công an thành phố Vinh phân luồng, điều tiết phương tiện, hướng dẫn, cảnh báo người dân và các phương tiện không đi vào chỗ nước sâu, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông…

…và kịp thời hỗ trợ các phương tiện bị chết máy

Mưa lớn liên tục nên nước rút chậm, trên các tuyến đường như Đại lộ Lê Nin, đường Phạm Đình Toái, Hoàng Phan Thái, Trương Văn Lĩnh… bị ngập nặng, khiến cho nhiều phương tiện chết máy, việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào giờ cao điểm sáng sớm lúc người dân đi làm, học sinh đi học khiến một số tuyến đường xảy ra ùn tắc cục bộ.

Công an các phường, xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thành phố Vinh hỗ trợ người dân di dời tài sản lên những nơi cao, hạn chế thiệt hại, hư hỏng do nước ngập

Để kịp thời hỗ trợ người dân, Công an thành phố Vinh đã huy động tối đa lực lượng CSGT - TT, Công an các phường, xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập cục bộ, các ngã ba, ngã tư để vừa điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn người điều khiển phương tiện không đi qua các tuyến đường ngập sâu. Bên cạnh đó, huy động người dân cùng hỗ trợ đẩy các phương tiện bị chết máy đến khu vực an toàn, sử dụng xe chuyên dụng đưa ô tô ra khỏi khu vực ngập nước.

Chiến sĩ CSGT Nghệ An dầm mưa, lội nước, hết mình giúp Nhân dân đã tạo nên hình ảnh đẹp, đầy ấm áp về người chiến sĩ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, trong ngày 23/9, thành phố Vinh và nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do đó, khả năng ngập úng vẫn có thể tiếp diễn. Vì vậy, Công an thành phố Vinh, nhất là lực lượng CSGT – TT Công an thành phố Vinh tiếp tục ứng trực tối đa lực lượng trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn