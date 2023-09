Đàm Vĩnh Hưng hát ở 'lễ thôi khóc' cho chủ tiệm vàng gây xôn xao

“Show này nhìn lạ lắm. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải đi hát ở lễ thôi khóc 100 ngày”, một diễn đàn chia sẻ, kèm theo video Mr. Đàm và vũ đoàn biểu diễn, hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận.

Trong clip, Đàm Vĩnh Hưng và vũ đoàn diện trang phục trắng biểu diễn nhiều ca khúc. Trên sân khấu, phông nền in rõ thông tin “lễ thôi khóc” của một cụ bà qua đời vào tháng 6/2023. Theo đó, lễ thôi khóc hay lễ bách nhật còn được gọi là lễ cúng 100 ngày cho người đã khuất.

Đàm Vĩnh Hưng hát ở lễ thôi khóc gây chú ý

Đàm Vĩnh Hưng là sao hạng A của showbiz Việt, thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện âm nhạc lớn, chương trình có đầu tư quy mô nên việc anh đi hát ở lễ cúng 100 ngày khiến không ít fan ngỡ ngàng.

“Sao Đàm Vĩnh Hưng lại đi hát lễ như thế này, nhìn lạ quá”; “Chắc gia chủ phải chi tiền khủng mới mời được Đàm Vĩnh Hưng”… là những bình luận của khán giả.

VIDEO Đàm Vĩnh Hưng hát tại lễ thôi khóc ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Trao đổi với chúng tôi, nghệ sĩ cải lương Chung Tử Long xác nhận thông tin Đàm Vĩnh Hưng hát tại lễ thôi khóc ở huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, vào ngày 10/09 vừa qua.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Lệ Thủy, Thu Hiền, Randy, Vũ Luân, Chung Tử Long, Hồng Hạnh…

Nghệ sĩ cải lương Chung Tử Long

Theo nghệ sĩ Chung Tử Long, anh là bạn thân của chủ nhà, hỗ trợ mời nhiều nghệ sĩ. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng được một người khác mời và không có mối quan hệ thân thiết với gia chủ.

“Chủ nhà là một ông chủ một tiệm vàng, tổ chức lễ cúng 100 ngày cho bà nội mất hồi tháng 6 vừa qua”, nghệ sĩ Chung Tử Long nói với chúng tôi.

Về các ý kiến trái chiều của dư luận khi buổi lễ có sự tham gia biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Chung Tử Long thẳng thắn: “Cư dân mạng nói Đàm Vĩnh Hưng hát show này không đúng, không phù hợp. Cá nhân tôi cũng thấy vậy, nếu Đàm Vĩnh Hưng là bạn thân với chủ nhà sẽ là chuyện khác. Đằng này chủ nhà không thân với Đàm Vĩnh Hưng, chỉ mời vì yêu thích. Đàm Vĩnh Hưng là ngôi sao lớn của làng giải trí, việc đi hát như vậy sẽ không thể hiện đúng đẳng cấp, mất hình ảnh”.

Hiện tại, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chưa lên tiếng về vụ việc.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi. Anh tiếp tục ra mắt các album Hưng (2004), Mr. Đàm (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007)…

