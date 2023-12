Đám cưới miền Tây gây sốt: Mẹ cô dâu cầm thau đựng vài chục cây vàng, chú rể đón vợ bằng siêu xe 24 tỷ

Đám cưới miền Tây gây choáng khi mẹ cô dâu mang thau ra đựng vài chục cây vàng, chú rể đón vợ bằng siêu xe 24 tỷ

Mới đây, một đám cưới "khủng" ở miền Tây đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng khi mẹ cô dâu phải dùng thau (chậu) để đựng vàng hồi môn cho con gái.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đám cưới miền Tây gây choáng khi mẹ cô dâu mang thau ra đựng vài chục cây vàng (Nguồn: HUYEN wedding)

Theo đó, đoạn video do 1 bạn trong ekip makeup quay lại cảnh mẹ cô dâu mang thau ra đựng 20 cây vàng cưới trao cho con gái khiến người xem trầm trồ không ngớt. Cô dâu diện trang phục áo dài truyền thống màu đỏ vô cùng xinh đẹp, môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Đáng chú ý, trên cô, tay cô dâu là rất nhiều vòng tay, nhẫn, kiềng vàng.

Ai cũng biết, thời gian này vàng là một trong những kênh đầu tư được rất nhiều cũng quan tâm do sự tăng đột biến về giá. Nhìn vào số vàng cưới nhiều đến nỗi phải đựng bằng thau kia, ai nấy liền trầm trồ, tán thưởng bởi sự giàu có và chịu chơi của các bố mẹ.

Chưa hết, chú rể đón dâu bằng chiếc Bentley màu cam trắng cực sang chảnh. Được biết, giá bán của chiếc siêu xe này ở Việt Nam khoảng 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng). Trong quá trình rước dâu, chú rể cũng liên tục livestream với nụ cười rạng rỡ bên cô dâu xinh đẹp.



Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, hôn lễ hoành tráng này là của cô dâu Thúy Nhi và chú rể Phú Quới được tổ chức tại quê nhà Long Trung, Tiền Giang. Dù tổ chức rình rang với độ chịu chi cực "khủng", nhưng đám cưới vẫn giữ nhiều nét dẹp truyền thống của người miền Tây như decor cổng cưới long phụng, lá dừa, trái cau, hoa tươi, cô dâu chú rể mặc áo dài đỏ truyền thống,... khiến dân tình tấm tắc khen ngợi.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn