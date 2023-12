Khách hàng tố bảo hiểm BSH Nghệ An có dấu hiệu ‘phủi’ trách nhiệm bồi thường

Cho rằng tham gia Bảo hiểm cho chiếc xe ô tô của mình nhưng không may xảy ra TNGT thiệt hại nặng nhưng không được chi trả bảo hiểm đảm bảo ông Hoàng đã có đơn tố cáo cầu cứu đến các cơ quan chức năng

Suốt hơn 5 tháng qua, ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh liên tục “cầu cứu” đến các cơ quan chức năng về việc Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An (thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội) có dấu hiệu kéo dài thời gian giải quyết, cùng với đó là đưa ra những lý do hết sức vô lý để căn cứ vào đó khấu trừ tối đa số tiền phải chi trả quyền lợi tổn thất xe khi xảy ra tai nạn giao thông.

Theo đơn ông Nguyễn Văn Hoàng trình bày, vào lúc 00 giờ 02 phút, ngày 26/6/2023, khi điều khiển xe ô tô hiệu Madaz CX5, mang biển số: 38A-387.12 (thuộc chủ sở hữu của ông Nguyễn Văn Minh, trú cùng địa chỉ trên) lưu thông trên QL1A thuộc địa phận thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (theo hướng từ Cày đi ra Cầu Cúc). Khi đi đến (Km507+500 ) thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh không may bánh trước bị nổ khiến bản thân không làm chủ được tay lái, chiếc xe lao vào giải phân cách và cột điện chiếu sáng. Hậu quả, làm cho chiếc xe bị hư hỏng nặng, gãy 01 cột đèn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cho rằng phía công ty bảo hiểm BSH đang dở “chiêu trò”, lấy lý do giảm trừ chi phí bồi thường cho khách hàng...

Sau khi xảy ra tai nạn, ông đã liên lạc với cơ quan công an địa phương đến lập biên bản xác nhận hiện trường và thông báo cho phía Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An – Văn phòng tại Hà Tĩnh để làm các thủ tục bảo hiểm theo đúng quy định.

Ông Hoàng thông tin, ông đã chủ động thực hiện các nghĩa vụ của người được bảo hiểm/người điều khiển xe theo quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô của Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An và được hướng dẫn hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan. Các bên có đại diện của công ty bảo hiểm cùng thống nhất để đưa xe ô tô vào Gara của Công ty cổ phần Xây lắp và thương mại ô tô Hoàng Hà (Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) sửa chữa.

Biên bản làm việc giữu Đại diện Công ty Bảo hiểm BSH và tôi tại Công ty cổ phần Xây lắp và thương mại ô tô Hoàng Hà đã thống nhất chi phí sửa chữa xe 38A-387.12 sau khi đã giảm giá 5% và khấu trừ 500.000đ/vụ thì số tiền sữa chữa xe là: 352,267,097 VNĐ - chưa VAT (ba trăm năm mươi hai triệu, hai trăm sáu bảy ngàn, không trăm chín bảy đồng). Ngày 14/11/2023 Báo giá Bổ sung là: 16.617.400đ (chưa VAT), tổng chi phí sửa chữa được Đại diện phía Công ty bảo hiểm BSH thống nhất là: 368,884,497vnđ (ba trăm sáu mươi tám triệu tám trăm tám tư nghìn bốn trăm chín mươi bảy đồng).

“Sau vụ tai nạn giao thông đến nay đã hơn 5 tháng trôi qua, chiếc xe ô tô của tôi đã được hãng sửa chữa xong nhưng điều không ngờ là dù đã thống nhất cho sửa chữa xe sau tai nạn với chi phí hơn 368 triệu đồng nhưng phía Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An lại gửi thông báo giảm trừ 80% số tiền bồi thường thiệt hại xe....” – ông Hoàng bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cho rằng, với số tiền bảo hiểm yêu cầu là 820 triệu đồng, phí bảo hiểm bao gồm VAT là 9.840.000 đồng. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 01 năm kể từ ngày 02/2/2023 – 02/2/2024.

Theo hợp đồng cả 2 bên đã ký kết, tại mục 2, Điều 7 trong Hợp đồng bảo hiểm cũng nêu rõ: Bên B (tức Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An) có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và không kéo dài quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

“Theo như hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết thì phía công ty phải thanh toán tổng số tiền tổn thất xe là hơn 368 triệu đồng thế nhưng Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An đã viện vào lý do cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn không thông tin đúng, chính xác về vụ tai nạn để kết luận nhằm giảm trừ 80% số tiền bồi thường và cuối cùng số tiền mà tôi chỉ nhận được chỉ là 20% chi phí sửa chữa. Điều này khiến tôi vô cùng bức xúc, bởi lý do mà doanh nghiệp bảo hiểm giảm trừ 80% tổng số tiền bồi thường không thuyết phục, thậm chí còn vô lý. Vụ tai nạn không may xảy ra, toàn bộ hình ảnh, video và hồ sơ vụ án đã được phía công an Thạch Hà ghi nhận, nhưng phía công ty vẫn không đồng ý đền bù 100% theo kiến nghị của khách hàng là trái với quyền lợi của người tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện", ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cho biết thêm, khi tham gia mua Bảo hiểm cho chiếc xe ông chỉ nhận được mỗi chiếc giấy chứng nhận có ghi thời hạn là 01 năm kể từ 02/02/2023 không có kèm theo bất cứ một hợp đồng nào cả. Thế nhưng khi sau khi xảy ra tai nạn, đến tháng 10/2023 thì có nhân viên của Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An đã đến nhà nói là nhờ bố tôi là ông Hoàng Văn Minh – chủ sở hữu xe ký giúp vào bản hợp đồng để hoàn tất hồ sơ bồi thường thiệt hại, lúc đó vì tin tưởng phía bảo hiểm nên bố tôi dù cũng đã ký vào hợp đồng mà không hề nghĩ đó là “chiêu trò” để phía bảo hiểm lấy đó làm lý do để giảm trừ chi phí bồi thường sau này...

Trong đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan chức năng, ông Hoàng cho rằng, bên bảo hiểm đang tìm mọi cách để từ chối bồi thường thoả đáng như quy định thiệt hại khách hàng được hưởng lợi khi tham gia bảo hiểm. Chắc do số tiền bồi thường cho khách hàng quá lớn nên phía bảo hiểm cố tình kéo dài thời gian và tìm mọi cách để “tước đoạt” quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Mong rằng, các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, vào cuộc để giúp đỡ tôi trong vụ việc này.

Để rộng đường dư luận, hồi giữa tháng 12/2023, PV đã liên lạc với lãnh đạo Công ty Bảo hiểm BSH Nghệ An để liên hệ đặt lịch làm việc, làm rõ nội dung đơn thư phản ánh. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía bảo hiểm BSH đối với vấn đề nói trên.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn