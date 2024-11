Đám cưới miền Tây của Hà Trí Quang và bạn trai: Huy Khánh cùng dàn sao Việt bê tráp, xuất hiện 1 nghi thức độc lạ!

Chiều 26/11, hôn lễ cuối cùng trong chuỗi "event cưới" của Hà Trí Quang và người yêu đồng giới đã chính thức diễn ra tại Đồng Tháp. Những ngày qua, cặp đôi livestream hé lộ những khung ảnh hoành tráng bên trong biệt thự sân vườn 3000m2 của gia đình Hà Trí Quang. Thanh Đoàn cho biết vì muốn giữ những nét truyền thống nên chọn màu đỏ chủ đạo, cổng bằng lá dừa, rau củ và hoàn toàn 100% hoa tươi để trang trí cho ngày trọng đại. Đặc biệt, thay vì cổng có hình rồng - phụng như thông thường thì Hà Trí Quang và Thanh Đoàn trang trí 2 chú rồng, tượng trưng cho 2 chú rể. Đám cưới cả hai được thực hiện theo đúng các nghi lễ truyền thống, có sự góp mặt đông đủ của gia đình 2 bên.

Vào đúng giờ lành, Hà Trí Quang thực hiện nghi thức vô cùng "độc lạ" nhưng đậm nét miền Tây chính là dùng xe máy cày để đi từ đầu ngõ vào đến biệt thự để đón Thanh Đoàn. Đoàn xe máy cày được bày trí lạ mắt, nối đuôi nhau tạo nên khung ảnh vô cùng thú vị, sôi động nơi làng quê.

Dàn bê tráp trong hôn lễ Hà Trí Quang - Thanh Đoàn toàn bộ là nam, có một số khuôn mặt quen thuộc như Huy Khánh, Quách Ngọc Tuyên, Minh Luân, MC Lê Nguyên Bảo, Người mẫu Minh Thoại... Một số đồng nghiệp thân thiết với cặp đôi như Nghệ sĩ Phương Dung, Lâm Khánh Chi, Thanh Hiền, Quỳnh Lam, Dương Cẩm Lynh... cũng diện áo dài truyền thống để dự hôn lễ này. Trước đó 1 ngày, dàn sao Việt này đã có mặt để dự tiệc tối, quẩy hết mình cùng 2 chú rể.

Clip: Hà Trí Quang vào nhà đón Thanh Đoàn bằng xe máy cày, dàn sao Vbiz thích thú ra mặt (Nguồn: @thanhdoanshop)

Minh Luân hào hứng check in bên dàn xe máy cày Hà Trí Quang dùng để vào nhà Thanh Đoàn

Huy Khánh xuất hiện trong đội hình bên tráp phía Thanh Đoàn

Bạn bè thân thiết của cặp đôi đồng loạt diện áo dài trong ngày trọng đại

Phía bên ngoài biệt thự của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn là chiếc cổng kết từ rau củ, có hình 2 chú rồng

Hà Trí Quang và Thanh Đoàn còn bắn pháo hoa để ăn mừng sau khi thực hiện các nghi thức tiệc tối

Hà Trí Quang đã hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh góp mặt trong loạt phim như: Hoa Dã Quỳ, Tình Yêu Tìm Lại, Lời Sám Hối, Nghiệp Sinh Tử, Trà Táo Đỏ... Hiện tại Hà Trí Quang vẫn làm nghề, thường xuyên được mời xuất hiện ở các phim, gameshow song song với công việc bán hàng online. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã có nửa thập kỷ gắn bó bên nhau. Cặp đôi sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" bao gồm nhiều đồ hiệu, biệt thự 3000m2 ở Đồng Tháp, căn nhà sang trọng ở TP.HCM. Cặp đôi chi tiền tỷ để chào đón nhóc tỳ song sinh KaKa - Muội Muội bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Thái lan vào năm 2022.

Trong lễ ăn hỏi hồi giữa năm 2024, Thanh Đoàn từng lên tiếng chuyện yêu đương vì vật chất: "Mọi người nói chắc hai đứa em làm có tiền nên bố mẹ mới chấp nhận. Nhưng thật ra từ năm 15 tuổi em đã công khai với gia đình, em tự hào vì ba mẹ em ở quê nhưng rất cảm thông cho giới tính này. Từ ngày hai đứa quen nhau tới giờ, ba mẹ chưa bao giờ cấm cản một điều gì cả. Con cảm ơn ba mẹ hai bên rất nhiều".

Cặp đôi cho biết đã để dành tiền suốt 4 năm để đầu tư cho các đám cưới

Trước đám cưới này, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã chi tiền tỷ cho hôn lễ tại TP.HCM, chiêu đãi và tài trợ toàn bộ chi phí cho 60 khách mời đến Phú Quốc. Về việc bị nói muốn ăn lời tiền mừng nên tổ chức đám cưới 3 nơi, Thanh Đoàn bức xúc: "Có bạn bảo tôi tổ chức đám cưới lời, chủ yếu để kiếm tiền nên tổ chức 3 nơi. Tôi hy vọng mọi người tém bớt suy nghĩ này lại, đừng suy bụng ta ra bụng người. Đám cưới ở Phú Quốc có 60 khách, tôi không nhận tiền mừng, chỉ gửi thiệp online. Chúng tôi lo toàn bộ chi phí vé máy bay khứ hồi, villa 1 căn 10 triệu mà chúng tôi ở 2 đêm, phải tốn 20 triệu. Còn âm thanh, sân khấu, đội ekip quay chụp, trang trí từ TP.HCM ra Phú Quốc, tầm mấy chục con người. Ở đó ngày đầu chúng tôi sẽ đi ăn chơi, hôm sau mới vào tiệc, mọi người thử tính giúp tôi có tốn nhiêu tiền. Ai nói tôi tổ chức đám cưới lấy tiền lời thì tôi sẽ đưa hoá đơn chi trả toàn bộ trang trí, ekip... rồi tiền thiệp mời cho mọi người, lỗ thì mọi người tự chịu, ai dám chơi như vậy với tôi không? Đối với tôi, đám cưới rất quan trọng chứ không phải làm cho vui".

Tác giả: Hạ Anh



Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn