Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tham dự Hội nghị, có đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an. Đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ. Đại biểu Công an tỉnh, có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo và tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong 10 năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; trong đó có nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược đã tạo chuyển biến rõ nét, đột phá về công tác CCHC. Với phương châm “Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng phục vụ”, trong 10 năm qua, đã rút ngắn thời gian giải quyết của 522 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cá nhân, tổ chức; rà soát, đề xuất Bộ Công an đơn giản hóa 267 thủ tục liên quan đến cá nhân, tổ chức ngoài xã hội; 837 TTHC thực hiện trong nội bộ lực lượng Công an Nghệ An. Xây dựng, hoàn thiện gần 500 bộ phận một cửa từ Công an tỉnh đến Công an cấp huyện, Công an cấp xã (Công an Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc xây dựng 100% bộ phận một cửa Công an cấp xã, được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng ra cả nước). Niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống đánh giá mức độ hài lòng (qua hệ thống điện tử và mã QR) của Nhân dân khi thực hiện TTHC tại 100% bộ phận một cửa (Công an Nghệ An là địa phương đầu tiên lắp đặt camera giám sát tại 100% bộ phận một cửa, được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng ra cả nước). Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu thời gian, công sức, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp (năm 2024, tỷ lệ hồ sơ xử lý qua dịch vụ công trực tuyến của Công an Nghệ An đạt 99,87%, cao nhất cả nước)…

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành thảo luận

Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Công an Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực để hiện đại hóa toàn diện lực lượng Công an Nghệ An như: dự án nâng cấp hạ tầng, viễn thông tin học đồng bộ, dự án hệ thống camera an ninh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, nghiên cứu xây dựng, ứng dụng hơn 60 phần mềm phục vụ công tác…

Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trên, trong 09 năm liền từ 2016 - 2024, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, xếp thứ nhất về chỉ số CCHC trong toàn lực lượng CAND. Công an Nghệ An cũng là 01 trong 06 Công an cấp tỉnh được Bộ Công an trao quyết định công nhận sáng kiến CCHC cấp Bộ đối với sáng kiến: Xây dựng mô hình kiểu mẫu về công tác CCHC (bộ phận một cửa Công an cấp huyện, phòng văn thư kiểu mẫu, phòng trực ban kiểu mẫu, phòng trực ban hình sự kiểu mẫu, địa điểm tiếp công dân kiểu mẫu).

Thời gian tới, Công an Nghệ An xác định CCHC tiếp tục là công tác trọng tâm, xuyên suốt, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Triển khai các giải pháp CCHC đột phá theo hướng "nhanh chóng - hiệu quả - tác động sâu xa - ảnh hưởng rộng lớn"; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế; tăng cường công tác cải cách TTHC, trọng tâm là thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục rút ngắn tối đa thời gian trả kết quả giải quyết TTHC; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy theo quy định của Bộ Công an, đặc biệt là tổ chức bộ máy của Công an cấp xã; nghiên cứu, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và triển khai các mặt công tác công an…

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, công tác CCHC của tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, liêm chính. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị các cấp, trong đó có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nghệ An. Đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo, tiên phong đi đầu của Công an Nghệ An trong công tác CCHC suốt chặng đường 10 năm vừa qua; đặc biệt là hàng trăm giải pháp CCHC đột phá, hiệu quả cao trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT và công tác chuyển đổi số. Công an Nghệ An cũng là đơn vị rất tích cực tham mưu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh để hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử…

Để công tác CCHC trong Công an Nghệ An tiếp tục trở thành “nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và phong trào thi đua”, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Công an Nghệ An cần triển khai thực hiện thời gian tới. Cụ thể là, tập trung chuyển đổi số để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quyết liệt tham mưu các giải pháp để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong thực hiện nhóm nhiệm vụ về cắt giảm TTHC, dịch vụ công trực tuyến và các mô hình điểm của các ngành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế; quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2025; đồng thời trao thưởng cho 33 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

Tác giả: Hồng Hạnh - Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn