Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm Tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Nam Đàn

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Trần Thị Mỹ Hạnh –, Giám đốc Sở VH&TT; Lê Đình Lý –Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và chuyên viên các Ban Đảng Tỉnh ủy theo dõi địa bàn.

Tại Hội nghị, trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn điều hành hội nghị

Trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và quy chế làm việc của Huyện ủy; giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng thẩm quyền, phát huy trí tuệ tập thể, phân công cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề được phân công.

Đ/c Trần Thị Hiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ huyện ủy năm 2024

Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới trong phương pháp, lề lối làm việc, thẳng thắn, quyết liệt trong giải quyết các vấn đề đặt ra, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay 25/25 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%. Tổng giá trị sản xuất 10.720 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng/người/năm so với năm 2023. Tổng thu ngân sách đạt 567,23 tỷ đồng, đạt 169% dự toán, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án như: Xây dựng cầu qua Sông Đào tại Thị trấn; đường giao thông nối Quốc lộ 46C từ chợ Cồn Bụt đến đường vành đai phía Bắc; nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Sơn từ Quốc lộ 46C đi Nam Anh; đường giao thông nối từ Quốc lộ 46 với đường tỉnh 542, đường tỉnh 540 và Khu di tích quốc gia đăc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường giao thông nối đường vành đai phía Bắc lên chùa Đại Tuệ...

Đặc biệt, trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo quyết liệt, có hiệu quả xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch; đồng thời chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Đến nay, Nam Đàn có 15/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 29 vườn chuẩn, vườn mẫu nông thôn mới được công nhận, nâng tổng số vườn chuẩn, vườn mẫu toàn huyện lên 78 vườn, 81 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trong việc đề nghị huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với tỷ lệ người dân hài lòng đạt 99,86%.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và chủ động triển khai thực hiện các chủ trương mới về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đánh giá về kết quả xây dựng nông thôn mới

Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến việc tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, nhất là tuyên truyền bằng hệ thống trực quan chưa thật hiệu quả; tình trạng học sinh bị tai nạn thương tích, đuối nước, vi phạm bạo lực học đường vẫn còn xẩy ra trên địa bàn. Các đại biểu cũng đã phân tích nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư một số công trình, dự án, sắp xếp tài sản công sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chậm; kết quả thu hút đầu tư chưa đạt như mong muốn ...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tinh thần kiểm điểm thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, năm 2024 là năm có nhiều việc lớn, nhiều việc khó nhưng bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, sự linh hoạt, quyết liệt, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch theo đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy tính dân chủ đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chăm lo. Cùng với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ được xem là điểm nhấn của trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ huyện Nam Đàn trong năm 2024. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ nhận được sự đồng tình ủng hộ và nâng cao hiệu quả công việc sau sắp xếp.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đảng hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Qua theo dõi và qua báo cáo cũng như ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ cho thấy những kết quả đạt được trong năm qua đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lan tỏa đến Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy và chính quyền cấp cơ sở, trong toàn cán bộ đảng viên và nhân dân. Điều này hết sức quan trọng cần được trì và tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đạt được trong thời gian qua; đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy vào kết quả phát triển chung của tỉnh trong năm 2024.

Đồng tình với những hạn chế, tồn tại Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần làm rõ nguyên nhân để tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời thống nhất với kết quả tự xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm rất quan trọng, năm cuối nhiệm kỳ, là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng cùng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó lưu ý việc xây dựng Văn kiện Đại hội và Đề án nhân sự hết sức quan trọng.

Năm 2025 cũng là năm thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, phải tập trung thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương là “không thể không làm và không thể chậm trễ hơn nữa”, “vừa chạy vừa xếp hàng”, “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở” với quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất. Đây là việc rất khó, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát để có chỉ đạo sắp xếp phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn.

Năm tới, nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy phải xác định được mục tiêu, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn công trình, dự án để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực. Muốn vậy phải có chủ trương đúng, đổi mới tư duy để có cách làm đột phá. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở nên chăng Nam Đàn tập trung phát triển giá trị các di sản văn hóa sẵn có, điều kiện tự nhiên; tạo ra những giá trị độc đáo xuất phát tiềm năng lợi thế hoặc có khi là khó khăn của huyện.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch; tập trung để có bước chuyển rõ nét về xây dựng Nam Đàn trở thành đô thị văn minh. Quan tâm và làm tốt lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội, nhất là công tác hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đảm bảo an ninh trật tự tạo sự ổn định, bình yên trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch mong muốn và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, thực hiện và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025, bước vào nhiệm kỳ mới với một tâm thế mới, khí thế mới, phấn đấu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là quê hương Bác Hồ.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn