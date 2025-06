Đại tá Nguyễn Quang Vinh làm Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về việc chuyển ngành đối với Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quang Vinh, tân Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

Trong thời gian giữ cương vị giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Thiếu tướng Vũ Hồng Quang đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh lập nhiều chiến công xuất sắc, trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án lớn, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quang Vinh

Cũng tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã Thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1976, quê quán tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại tá Nguyễn Quang Vinh bày tỏ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ mới và mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh để cùng toàn lực lượng Công an Cao Bằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an Cao Bằng trong sạch, vững mạnh, vì bình yên của nhân dân.

Tác giả: CTV Gia Hưng - Ngọc Ánh-Công Luận

Nguồn tin: Báo VOV