Đại tá Lê Đức Trung làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Ngày 29/11, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận nhiệm vụ tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Đức Trung và Đại tá Bùi Tuấn Anh trong thời gian tới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể. Tham mưu tốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Lê Đức Trung và Đại tá Bùi Tuấn Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La thời gian qua đã quan tâm tạo mọi điều kiện và xin hứa thời gian tới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Đức Trung, sinh năm 1975, quê quán xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Đại tá Lê Đức Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an.

