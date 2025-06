Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tạm dừng tiếp nhận đăng ký sơ tán công dân

Người dân chơi thể thao trên bãi biển tại Tel Aviv, Israel ngày 24/6, sau khi thỏa thuận ngừng bắn Israel-Iran chính thức có hiệu lực. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau thời gian căng thẳng kéo dài do xung đột giữa Israel và Iran, lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian đã chính thức có hiệu lực từ sáng 24/6. Tình hình an ninh, an toàn tại Israel đến nay đã dần ổn định trở lại.

Căn cứ cập nhật mới nhất của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, toàn bộ các hướng dẫn khẩn cấp đã được gỡ bỏ, và từ 18h00 ngày 26/6 đến 20h00 ngày 30/6, chính sách phòng thủ thường trực tiếp tục được duy trì.

Tại Sân bay quốc tế Ben Gurion, các tuyến bay nội địa và quốc tế, cũng như hoạt động dân sự, xã hội, giáo dục đã trở lại bình thường, đây là dấu hiệu cho thấy hiện nay nguy cơ an ninh đã tạm thời được kiểm soát.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trên cơ sở tình hình thực tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã có thông báo gửi cộng đồng người Việt Nam tại Israel như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận đăng ký sơ tán công dân diện rộng. Đại sứ quán sẽ không tổ chức thêm các chuyến sơ tán tập trung trong thời điểm hiện tại.

2. Tiếp tục duy trì đường dây nóng bảo hộ công dân và chỉ hỗ trợ các trường hợp đặc biệt thực sự yếu thế, bao gồm công dân bị thương nghiêm trọng, các trường hợp khó khăn, không thể tự xoay xở sinh hoạt.

3. Đề nghị bà con tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền sở tại, đặc biệt là theo dõi các bản đồ an ninh khu vực do Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa công bố tại trang web: https://www.oref.org.il.

4. Khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Israel chủ động thích ứng với giai đoạn bình thường hóa, khôi phục lao động, học tập và sinh hoạt khi điều kiện cho phép.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với các cán bộ phụ trách bảo hộ công dân như sau:

- Ông Trần Văn Gioóc, Bí thư thứ nhất. Điện thoại ‪‪‪+972-555025616, email: [email protected]

- Bà Nguyễn Bích Thủy, Bí thư thứ nhất. Điện thoại ‪‪‪+972-50-878-3373, email: [email protected]./.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: vietnamplus.vn