Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Về phía tỉnh, cùng đi với Đoàn có các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam làm lễ dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên





Ngài Sandeep Arya –Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tham quan Quê Nội Bác Hồ

Đoàn được nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với quê nhà Làng Sen, Kim Liên

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt, dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hoa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

Ngài Sandeep Arya –Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam vui mừng khi Dự án Xây dựng Thư viện Xanh được xây dựng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh





Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Thư viện

Thư viện Xanh được xây dựng tạo môi trường học tập, nghiên cứu rất thuận lợi cho các em học sinh và thầy cô giáo trường Tiểu học Làng Sen

Thư viện có gần 800 đầu sách phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của học sinh và giáo viên Nhà trường

Nhân dịp này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đã tặng Thư viện Xanh trường Tiểu học Làng Sen 100 cuốn sách truyện cổ tích Ấn Độ đã được dịch sang tiếng Việt

Cũng trong chiều nay, Đoàn đã dự lễ khánh thành Dự án Xây dựng Thư viện Xanh, Trường Tiều học Làng Sen, xã Kim Liên do Quỹ Hiệu quả nhanh Ấn Độ tài trợ. Đây là một trong hai dự án tại Nghệ An được Quỹ Hiệu quả nhanh Ấn Độ tài trợ với số vốn 50.000 USD/dự án. Công trình là món quà quý báu mà Chính phủ và người dân Ấn Độ đã dành cho tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp giáo dục.

