Đài KBS của Hàn Quốc đưa thông tin sai về Thùy Tiên

Trao đổi với Zing, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết những thông tin được đề cập trong chương trình Men Who Top The Char của đài KBS do nhà sản xuất tự khai thác, biên tập. Vì thế, cô không kiểm soát được việc một số thông tin bị đưa tin sai lệch.

Dù vậy, người đẹp cũng chia sẻ niềm vui khi được đài truyền hình Hàn Quốc và các khán giả xứ sở kim chi quan tâm.

Trước đó, Thùy Tiên xuất hiện trong chương trình Men Who Top The Chart phát sóng trên đài KBS Drama. Chương trình điểm lại hành trình của Thùy Tiên - từ một cô gái nghèo, nỗ lực làm việc kiếm tiền, sau đó theo đuổi con đường thi sắc đẹp và đạt được thành công khi giành vương miện Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021)

Thùy Tiên xuất hiện trên bản tin của đài KBS.

Tuy nhiên, bản tin đã đưa những thông tin sai lệch về Thùy Tiên như đề cập chuyện cô bị bỏ rơi năm 4 tuổi và trở thành trẻ mồ côi sau khi bố mẹ ly hôn.

Trong một bài phỏng vấn trên Zing, Thùy Tiên kể gia cảnh cô khá đặc biệt. Bố mẹ chia tay khi cô mới 4 tuổi nên cô sống cùng bà và hình thành tính cách độc lập từ nhỏ. Khi vào đại học, Thùy Tiên quyết định ra ở riêng. Cô cho biết, việc có một gia đình không trọn vẹn khiến cô phải tự xoay xở nhưng cũng tự tin và trưởng thành sớm hơn.

Người đẹp chưa từng nói việc bị bố mẹ bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi.

Thùy Tiên chưa từng chia sẻ việc bị bố mẹ bỏ rơi sau khi ly hôn. Ảnh: @nguyenthucthuytien.

Gần nhất, bà Phạm Thị Gấm - mẹ của Hoa hậu Thùy Tiên - lên tiếng về thông tin bỏ rơi con gái. Mẹ Thùy Tiên khẳng định dù không ở cạnh, bà vẫn chăm sóc và quan tâm đến cô từ nhỏ đến lớn.

Mẹ của Thùy Tiên cho biết may mắn lớn nhất của bà là con gái tự lập, trưởng thành. Từ năm lớp 12, Thùy Tiên đã đi làm thêm, sau đó tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bỏ rơi con gái hay con trai tôi. Mặc dù cả hai đều không ở với tôi. Mẹ con tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau", bà Gấm nói.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: zingnews.vn