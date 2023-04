'Đại gia' khu công nghiệp VSIP: Tổng tài sản cán mốc tỉ USD, lãi hơn 2.250 tỉ đồng trong năm 2022

Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 2.258 tỉ đồng, tăng 25,8% so với năm 2021.

Tại ngày 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của VSIP đạt khoảng 24.490 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 14.664,6 tỉ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,67 lần, tương đương nợ phải trả khoảng 9.824 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của VSIP vượt trội so với nhiều 'đại gia' bất động sản khu công nghiệp lớn đang niêm yết trên sàn chứng khoán như BCM (1.714 tỉ đồng), KBC (1.577 tỉ đồng), SNZ (1.047 tỉ đồng).

Tuy vậy, thống kê của VietTimes cho thấy, mức lợi nhuận ròng của VSIP trong năm 2022 vẫn xếp sau Tổng công ty Idico - CTCP (Mã CK: IDC).

Trong năm 2022, IDC ghi nhận doanh thu thuần lên tới 8.242 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4,5 lần, ở mức 2.596 tỉ đồng. Nguyên nhân là do IDC đã rà soát điều chỉnh giá vốn phù hợp với doanh thu ghi nhận 1 lần tại cá dự án khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng và Hựu Thạnh.

Về quy mô tổng tài sản, tính đến cuối năm ngoái, chỉ tiêu này của VSIP chỉ thấp hơn BCM (48.290 tỉ đồng) và KBC (34.907 tỉ đồng), trong khi cao hơn nhiều so với tổng tài sản của IDC (16.733 tỉ đồng), SNZ (22.649 tỉ đồng), SIP (19.003 tỉ đồng).

Thành lập năm 1996 trên cơ sở mối hợp tác liên doanh giữa Tổng công ty Becamex IDC (Mã CK: BCM) và Tập đoàn Sembcorp của Singapore, VSIP hiện đã và đang phát triển cả chục dự án khu công nghiệp với tổng quỹ đất trên 10.000ha.

Tại tỉnh Bình Dương, VSIP sở hữu 3 khu công nghiệp, trong đó Khu công nghiệp VSIP 3 có quy mô 1.000ha được khởi công từ tháng 11/2022, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.

Tại Nghệ An, vào tháng 3/2023, Công ty TNHH VSIP Nghệ An – thành viên của VSIP – đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh chủ trương tổng vốn đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An lên 6.343,4 tỉ đồng để thực hiện giai đoạn 4 và 5 của hợp phần khu đô thị và dịch vụ.

Dự án VSIP Nghệ An được khởi công vào tháng 9/2015 trên khu đất rộng 750ha (bao gồm 367,4ha khu công nghiệp và 382,4ha khu đô thị và dịch vụ), với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 và 2 của khu công nghiệp và giai đoạn 1, 2, 3 của khu đô thị và dịch vụ là 4.182,8 tỉ đồng.

Tính đến tháng 2/2023, VSIP Nghệ An đã thu hút 38 nhà đầu tư với 39 dự án có tổng diện tích 229,49ha. Trong đó, có 19 nhà đầu tư FDI đến từ Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Điển; 34 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 743,6 triệu USD, trong đó 681 triệu USD là vốn FDI.

Bên cạnh đó, VSIP còn muốn đầu tư dự án VSIP Nghệ An II có diện tích 500ha tại các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc (Diễn Châu) thuộc Khu Kinh tế Đông Nam.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của BCM hồi tháng 5 năm ngoái, lãnh đạo tập đoàn này kỳ vọng VSIP sẽ được IPO để nâng tầm phát triển trong thời gian tới./.

Tác giả: Đồng Tiến

Nguồn tin: viettimes.vn