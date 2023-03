Đoàn công tác tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh tham quan, khảo sát Khu công nghiệp VSIP và WHA

Đoàn công tác tham quan, khảo sát Khu công nghiệp VSIP

Đoàn công tác đã đến tham quan, khảo sát Khu công nghiệp VSIP. Hiện nay, Khu công nghiệp VSIP có 38 nhà đầu tư với 39 dự án có tổng diện tích 229,49ha/263,23ha đất (lấp đầy 87%) (có 19 nhà đầu tư FDI gồm: 10 nhà đầu tư Đài Loan - Hồng Kông – Trung Quốc, 3 nhà đầu tư Nhật Bản, nhà đầu tư 3 Singapore, nhà đầu tư 2 Hàn Quốc và nhà đầu tư 1 Thụy Điển). Tỷ lệ các doanh nghiệp đầu tư: 13% ngành điện, điện tử; 13% vật liệu xây dựng; 11% may mặc và phụ kiện; 8% nhà xưởng cho thuê; 8% dịch vụ kho vận; 5% cơ khí chính xác; 5% linh kiện và máy công nghiệp, 5% nội thất, 3% linh kiện ô tô, 29% các ngành khác bao gồm sản xuất viên nén sinh khối, khí công nghiệp, hóa chất, bao bì, thực phẩm…

Các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quan về Khu công nghiệp VSIP

Về tổng vốn đầu tư, hiện đã có 930,5 triệu USD đã đăng ký đầu tư (743,6 triệu USD của các nhà đầu tư thứ cấp và 186,9 triệu USD của VSIP Nghệ An). Tổng số lao động dự kiến 40.000 - 45.000 lao động (Hiện 23 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động, đang sử dụng 14.000 lao động địa phương). Giá trị xuất khẩu đạt 9.128 tỷ đồng năm 2022, điện tử 91%. Hiện có 4 nhà đầu tư đang xây dựng nhà máy, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong Quý 2 năm 2023.

Đoàn công tác nghe giới thiệu tổng quan về Khu công nghiệp WHA

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến tham quan, khảo sát tại Khu Công nghiệp WHA. Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An nằm ở vị trí chiến lược, phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư. Giai đoạn 1 (145 ha) với tỷ lệ lấp đầy gần 80%, bao gồm công ty FDI xuất điện tử lớn nhất Nghệ An. Cho đến nay WHA nhận thấy nhu cầu của khách hàng ngày càng lớn và đang đẩy mạnh phát triển giai đoạn 2 (355 Ha) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi hoàn thành toàn bộ, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An sẽ có tổng diện tích 2.100 ha.

Các đại biểu tham quan phòng điều hành Khu công nghiệp WHA

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1- Nghệ An cung cấp cơ sở hạ tầng và tiện ích tiêu chuẩn Quốc tế, thân thiện với môi trường theo mô hình Khu công nghiệp sinh thái thông minh WHA với khung giá đất cạnh tranh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm Khu công nghiệp WHA

Qua tham quan, khảo sát, lãnh đạo các Sở, ngành và doanh nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải Trung Bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng đánh giá cao về môi trường đầu tư, cơ chế chính sách và hạ tầng tại các Khu công nghiệp.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn