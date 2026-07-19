7 người thương vong khi sửa chữa hệ thống điện tại trang trại

Theo ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 18/7 tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, đóng tại thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng. Thời điểm xảy ra sự cố, nhóm công nhân đang tiến hành sửa chữa hệ thống điện thì bất ngờ gặp tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do điện giật.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco tại xã Thạch Quảng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả 7 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến rạng sáng 19/7 đã có 5 người tử vong, 2 người còn lại đang tiếp tục được các y, bác sĩ tích cực điều trị.

Nhận định đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong đêm, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021, có tổng vốn đầu tư hơn 770 tỷ đồng, diện tích trên 50ha, quy mô 5.600 lợn nái và hơn 158.000 lợn thịt mỗi năm.

UBND xã Thạch Quảng cũng đã yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng mọi hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn; thực hiện rào chắn, cắm biển cảnh báo, bảo vệ nguyên trạng hiện trường, đồng thời bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Doanh nghiệp được yêu cầu khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị nạn và thân nhân các nạn nhân tử vong.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, là chủ đầu tư dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại khu vực các xã Thạch Tượng và Thạch Lâm (cũ), nay thuộc xã Thạch Quảng. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021, có tổng vốn đầu tư hơn 770 tỷ đồng, diện tích trên 50ha, quy mô 5.600 lợn nái và hơn 158.000 lợn thịt mỗi năm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: cand.vn