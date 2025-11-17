Lũ dâng nhanh trên các lưu vực sông chính của Đà Nẵng

Lúc 07h00 ngày 17/11, mực nước trên sông Vu Gia tại Hội Khách đạt 16,32m (dưới báo động 3: 0,18m), tại Ái Nghĩa 8,95m (dưới báo động 3: 0,05m).

Trên sông Thu Bồn, Nông Sơn ghi nhận 13,73m (trên báo động 2: 0,73m), Giao Thủy 6,96m (trên báo động 1: 0,46m), Câu Lâu 2,83m (dưới báo động 2: 0,17m), Hội An 1,28m (dưới báo động 2: 0,22m). Sông Hàn và sông Tam Kỳ đều đang dưới mức báo động 1.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên; sông Vu Gia có khả năng vượt báo động 3, sông Thu Bồn duy trì trên báo động 2; sông Hàn và sông Tam Kỳ tăng lên mức báo động 1-2. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 2, riêng Thu Bồn ở mức dưới báo động 3.

Lũ lên nhanh trên các sông Vu Gia - Thu Bồn và nguy cơ kéo dài nhiều ngày.

Cảnh báo từ ngày 17 đến 20/11 cho thấy sông Hàn và sông Tam Kỳ nhiều khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ đạt mức báo động 2 đến trên báo động 2. Diễn biến lũ được nhận định kéo dài trong nhiều ngày.

Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại các vùng trũng thấp ven sông và khu vực đô thị; lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra tại khu vực đồi núi. Các địa bàn có khả năng ảnh hưởng gồm Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Đại Lộc, Hòa Vang, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Quế Phước, Nông Sơn, Phú Thuận, Thu Bồn, Duy Xuyên, Gò Nổi, các khu vực Điện Bàn, An Thắng, Nam Phước, Hội An và nhiều điểm phụ cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở mức 3. Các sông xuất hiện lũ và ngập lụt mức độ thấp có thể gây hư hỏng công trình ven sông, ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản, môi trường và hoạt động dân sinh - kinh tế.

Tác giả: Trâm Trần

Nguồn tin: congly.vn